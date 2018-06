Pablo Romero: ‘Agentes no eran de la Senain sino de la inteligencia policial’

Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia en el régimen de Rafael Correa, asegura que el hecho de que el expresidente haya dicho que no lo conocía, demuestra que no tiene nada que ver en el supuesto secuestro de Fernando Balda. Que por qué le dio el puesto sin conocerlo, Romero dice que eso debe responder el exmandatario. El exsecretario recientemente fue detenido en España, donde reside, y liberado provisionalmente a las pocas horas.

¿Cuál fue su participación en el secuestro de Balda?

Absolutamente ninguna... El sistema de inteligencia del Ecuador está constituido por ocho direcciones de inteligencia, la más importante es la militar, que responde al ministro de Defensa; y la policial, que reporta al Ministerio del Interior... La Fiscalía se equivocó o tuvo mala fe y afirmó que estos policías (detenidos) respondían y pertenecían a la Secretaría de Inteligencia, lo cual fue falso; se ha demostrado que son de la Inteligencia de la Policía...

Existen dos cheques que habrían sido cobrados por uno de esos policías y que constan en los gastos reservados de la Senain...

Está comprobado que salieron de la cuenta corriente de la Dirección de Inteligencia de la Policía, que tenía un director, el general (Fausto) Tamayo; y reportaban directamente al ministro del Interior (José Serrano, actual asambleísta)...

¿Y cuál era su función?

Coordinar de la mejor manera los esfuerzos de los trabajos de inteligencia de las agencias...

¿No conocía los informes de estas dependencias?

Existe un Comité Nacional de Inteligencia y jamás fue tratado este tema (caso Balda), ni tampoco se informó por parte de ninguna agencia esta operación que aparentemente se realizó la primera en julio, y la segunda en agosto...

¿Pero sí hubo un seguimiento a Balda?

No sé si lo habrá hecho alguna agencia; he escuchado y he leído declaraciones de otras agencias que dicen que sí lo hicieron, pero nosotros como Senain no participamos de ninguna actividad ni de seguimiento ni de búsqueda, y peor de aprehensión...

Rommy Vallejo dijo que Rafael Correa le pidió averiguar si Balda estaba en Colombia. ¿Usted no conoció de esa disposición?

No conocí.

¿De ninguna forma?

Recordemos que esto fue en julio y agosto del 2012, y yo apenas me había encargado de la Secretaría...

El supuesto secuestro se ordenó antes de que usted llegue a la Senain...

Las pistas apuntan a eso.

¿Se considera un perseguido político?

Totalmente. Estoy en medio de una pugna entre el presidente (Lenín) Moreno y el expresidente Rafael Correa.

¿Teme ser extraditado?

Es un derecho que tiene la Fiscalía y si tienen los elementos suficientes y demuestra que no ha cometido irregularidades en este proceso, y la audiencia nacional española autoriza mi viaje gratuito a Ecuador, no tengo ningún inconveniente...

¿Y por qué no venir antes?

Porque vivo acá (España); y no tengo por qué regresar por este tema...

¿Ha tomado contacto con el expresidente Correa?

Absolutamente (no)...

¿Tampoco lo ha contactado algún allegado a Correa?

Me imagino que vamos a conversar por la necesidad jurídica, pero hasta el momento no hemos tenido ese contacto...

Se refiere a contactarse con los abogados de Correa...

Exactamente. Existe en esta trama de persecución política dos hechos que ocurrieron, el uno donde el abogado de uno de los detenidos contactó a mi abogado para proponerle que me acoja a la cooperación eficaz y que declare en contra del expresidente Correa... Mi abogado le dijo que no tenía ninguna capacidad para proponer una cooperación eficaz... (El otro hecho) la semana pasada se aprobó una reunión en la oficina del fiscal general con el asesor jurídico de la Fiscalía y le proponen a mi abogado, en una especie de chantaje diría yo, la posibilidad de que regrese inmediatamente dándome todas las garantías, pero obviamente pretendiendo que invente una historia...

¿Nunca pensó en acogerse a la cooperación eficaz?

Lo que pasa es que la cooperación eficaz sirve cuando uno ha cometido un delito, uno reconoce el cometimiento del delito, uno prueba la participación de otros terceros involucrados, y este no es el caso...

¿Usted se declara inocente...?

Absolutamente. (I)