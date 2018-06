Campaña turística All You Need is Ecuador costó $ 44,1 millones

Quito -

Por cada dólar invertido en promoción turística se generaron adicionalmente $ 1,17 en la economía ecuatoriana. Ese es uno de los resultados de la campaña All You Need is Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador), que fue implementada por el gobierno anterior.

La Coordinación de Estadísticas del Ministerio de Turismo realizó una evaluación técnica de la campaña en dos partes: la estimación del impacto en exposición digital, y la llegada de visitantes extranjeros, además de una aproximación de los retornos financieros generados en 32 meses, luego del lanzamiento de la campaña, en abril de 2014, en 12 mercados internacionales.

En cuanto a exposición digital hubo un incremento del 22% en los mercados en donde se realizó la pauta promocional de Ecuador como destino turístico. Respecto a los visitantes extranjeros, se generó en promedio un incremento del 3% en llegadas mensuales.

“Durante todo el periodo que estuvo vigente la campaña de promoción turística, es decir, desde abril de 2014 hasta noviembre de 2016 (32 meses) llegaron alrededor de 94 mil visitantes motivados por la propia campaña”, indicó.

Hubo una inversión de $ 44,17 millones en diferentes espacios y medios.

Para el actual ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, esa campaña “no fue un aporte al turismo”. “All You Need is Ecuador para todo el mundo y hay gente que no habla inglés; entonces no les llegas con el mensaje y además All You Need is Ecuador, ¿qué hay?, ¿hay hoteles?, ¿montañas?, ¿selva?, ¿hay animales? Entonces tenemos que decirle dentro de este país maravilloso, biodiverso, hay estos productos, puedes acceder a ellos de esta manera, es decir, el cómo, por cuánto y en dónde, responderle al turista esas preguntas y hacerle venir”, dijo en un conversatorio con medios, en mayo pasado.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, señaló que fue una buena campaña, pero no se la aprovechó como se la debía. “No había una planificación a corto, a mediano, a largo plazo, una planificación es que diga (...) el Ecuador va a recibir tantos millones, vamos a recibir tanta cantidad de gente...”, agregó.

El dirigente dijo que cuando el anterior régimen llegó al poder ingresaban unos 900 mil turistas; diez años después fueron un millón y medio. “Fueron 500 mil turistas que aumentaron versus lo que costó la campaña”, indicó.

Este Diario preguntó qué se plantea el ministerio a futuro para esa campaña y respondió: Potenciar los resultados obtenidos, principalmente en exposición digital, tomando acciones complementarias con la generación de productos, mejorar la conectividad del Ecuador con los mercados intervenidos y la promoción inteligente en las principales agencias de viajes en línea, atacando a nuevos segmentos de mercados.

Muñetón manifestó que le han solicitado al presidente Lenín Moreno que haya una sola instancia que maneje la marca país. “No puede ser que haya una marca para exportación, no puede ser que haya una marca turística... entonces se necesita una identificación bien clara, que me pueda a mí, cabe la redundancia, identificar en el mundo (...)”, expresó el empresario.

El exministro de Turismo, Fernando Alvarado, dijo en marzo pasado que si el Gobierno cree que la campaña ya cumplió su meta podría tener razón, pues todo tiene su ciclo. (I)