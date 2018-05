Ecuador apunta a Alianza del Pacífico y a inversionistas

Quito -

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que Ecuador busca formar parte de la Alianza del Pacífico y que, en el segundo semestre de este año, se busca reactivar el Tratado de Inversiones y Comercio y empezar conversaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos, principal socio comercial del país.

“La prioridad es fortalecer relaciones comerciales con EE.UU. y México, que para hablar de Alianza del Pacífico, como bien decía Susan (Segal, presidenta de Americas Society/Council of the Americas), tenemos que primero fortalecer relaciones con México. Si no tenemos acuerdos comerciales con todos los miembros de Alianza del Pacífico, difícilmente podemos formar parte de la misma, allá vamos”.

El ministro informó que en julio habrá una reunión de esa Alianza y Ecuador participará como invitado, no solo como observador (estatus actual) y se va con las intenciones de llegar a un acuerdo comercial con México y formar parte de dicha iniciativa de integración, de la que ahora son miembros Chile, Colombia, México y Perú.

Las declaraciones se dieron en el foro Latin American Cities Conferences, de la organización empresarial Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con el Gobierno, al que también asistieron el presidente Lenín Moreno, el ministro de Economía, Richard Martínez, y otros.

Moreno expresó que el encuentro refresca las relaciones entre Ecuador y los inversionistas estadounidenses, que el esquema anterior “no dio resultado”, que se respetarán los acuerdos internacionales y que, de acuerdo al proyecto de Fomento Productivo, habrá varias ventajas para la inversión.

El mandatario anunció que el Gobierno trabaja en un marco normativo para incentivar el ingreso de la banca internacional que financie créditos de inversión y fortalezca el mercado de valores, y que “es posible que sí” se pueda bajar un poco más la tarifa eléctrica, que es una de las más bajas de la región.

Segal manifestó que están felices de volver a Ecuador después de diez años y hay optimismo para los inversionistas.

En la tarde, Moreno tenía prevista una reunión con parlamentarios de la Comisión de Cooperación Económica del Parlamento Alemán. (I)