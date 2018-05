Crecen negocios afuera del proyecto minero Mirador

Zamora -

Decenas de volquetas cargadas con material pétreo entran y salen. Lubricadoras y vulcanizadoras que ofrecen repuestos y todo servicio mecánico están en los alrededores. Restaurantes ofertan comida típica nacional y extranjera.

Es el escenario que se observa en las afueras del proyecto minero Mirador ubicado en Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe.

Laura trabaja en un negocio de comida. Ella, que es de la provincia del Cañar, asegura que la apertura de la mina ha “movido” la economía del sector y por eso decidió radicarse en Tundayme. “Una prima me dijo que me venga a trabajar acá porque el negocio estaba bueno y me vine, no me quejo me da para vivir”, sostiene.

Asegura que la mayoría de sus clientes son obreros o están vinculados con el proyecto minero. “Los choferes de volquetas, los trabajadores son los que nos compran”, dice. Pero, señala Laura, que en estos últimos dos meses sus ingresos disminuyeron por la suspensión de algunas obras en la mina ordenada por el Ministerio del Ambiente en marzo pasado.

Con esto también coincide Ángel Arévalo, presidente del Gobierno Autónomo de Tundayme: “Comerciantes y volqueteros sí están afectados”.

Sin embargo, este auge económico sería un espejismo, según Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador: “Si bien hay más sitios de comida y vulcanizadoras, la mayoría son de personas de afuera”.

Además, afirma que los negocios automotrices han causado molestias en la localidad. “Las volquetas hacen mucho ruido, levantan demasiado polvo y las vulcanizadoras botan los lubricantes al alcantarillado y ese sistema es malo, por lo que todo va a los ríos”, dice.

Aunque Elizabeth Pauta, directora del Ambiente de Zamora, asegura que se hacen los respectivos controles: “Sobre las vulcanizadoras, es un problema que hemos identificado, son personas de otros sitios, pero el rol fundamental es del Municipio de El Pangui porque es el que otorga los permisos de uso de suelo, ya hemos pedido que nos den los datos de todos los permisos que ha dado. Nosotros realizamos campañas para manejos de estos desechos”. (I)