Carlos Alvarado Quezada asume la Presidencia de Costa Rica

El periodista y politólogo Carlos Alvarado juró este martes como presidente de Costa Rica, al frente de un gabinete multipartidista con el que deberá enfrentar el cuantioso déficit fiscal y los crecientes índices de criminalidad.

"Hoy recibo esta banda con plena consciencia de que es el mayor honor que se puede recibir y de la enorme responsabilidad que tengo con todos ustedes y con nuestra Patria", dijo Alvarado Quezada al pronunciar su discurso de posesión como presidente constitucional de Costa Rica.

Su trabajo, dijo, se basará en al menos 7 ejes: educación, seguridad ciudadana, salud, protección del ambiente, mejor movilidad e infraestructura pública, generación de empleo y bienestar, y recuperación de la estabilidad fiscal.

Alvarado señaló que su país no se construyó levantando barreras y exacerbando diferencias. "Este país no se construyó haciendo siempre lo mismo. Se construyó desde la ciudadanía, y no desde lo militar", agregó.

"Este país se construyó gracias al ingenio, la voluntad, el diálogo constructivo y el trabajo incansable de hombres y mujeres muy distintos. De costarricenses comprometidos y visionarios que decidieron libremente hacer la diferencia y empujaron la rueda de la historia", señaló.

Destacó que su gobierno tiene a la primera vicepresidenta afroamericana de Latinoamérica, y que ha excedido la aspiración de tener el primer Gabinete paritario, multipartidista, y de visiones y orígenes plurales.

Acompañaron la toma de posesión los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Lenín Moreno; El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Jimmy Morales; Panamá, Juan Carlos Varela, y República Dominicana, Danilo Medina.

Hasta el 2022

El mandatario entrante, quien gobernará a Costa Rica hasta el 2022, recibió la cinta presidencial de manos del mandatario saliente Luis Guillermo Solís, en cuyo gobierno (2014-2018) fungió como ministro de Desarrollo Social y de Trabajo, antes de renunciar para disputar la presidencia.

El traspaso de mando se celebró en la céntrica Plaza de la Democracia, aledaña al antiguo Cuartel Bellavista, donde el expresidente José Figueres abolió el Ejército el 1 de diciembre de 1948.

Acorde con la imagen de Costa Rica como país ecológico y de energías limpias, el nuevo presidente recorrerá la capital desde el Parque Metropolitano de La Sabana, en el oeste, en un autobús con motor impulsado a hidrógeno.

A sus 38 años de edad, Alvarado será el presidente más joven del continente tras ganar las elecciones en un balotaje el 1 de abril pasado como aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC), una agrupación que rompió el tradicional bipartidismo costarricense, dominado por el Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Alvarado ha invitado a los miembros de ambos partidos, y otros más, a conformar el primer gabinete pluripartidista en la historia de Costa Rica.

"Hemos conformado un gobierno de unidad nacional con el ánimo de dar mayor gobernabilidad al país y para tener mayor cooperación (del Congreso) para sacar al país adelante. El norte será trabajar en lo que nos une", dijo el nuevo presidente, quien venció en el balotaje al periodista y predicador evangélico Fabricio Alvarado (sin parentesco).

Adelantó que solo con un gobierno de unidad podrá impulsar una agenda de ajuste fiscal, desarrollo de infraestructura, reducción de pobreza y generación de empleo.

"Entiendo este gobierno no como de Carlos Alvarado o de un solo partido, sino un gobierno que se une para resolver los problemas y sacar al país adelante", había señalaó

Su gabinete será el primero en que habrá más mujeres (14) que hombres (11) en cargos de ministros, incluyendo a la primera ministra de Relaciones Exteriores afrodescendiente, Epsy Campbell, también vicepresidenta.

Déficit preocupante

Alvarado reconoció que su gobierno inicia con el desafío de contener el déficit fiscal de 6,2% del producto interno bruto (PIB), e insistió en la necesidad de aprobar en la Asamblea Legislativa una reforma fiscal, como lo han intentado sin éxito los últimos cuatro gobiernos.

"Necesitamos que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma fiscal, lo requiere el país. Tenemos buenos indicadores económicos, pero es necesario que avancemos con esa reforma", dijo recientemente a periodistas.

"Seremos responsables de no expandir el gasto público", cobrar bien los impuestos existentes y reformar el servicio civil para hacer más eficiente el trabajo del sector público, se comprometió a modo de compensación.

Su mayor dificultad para impulsar la reforma fiscal es la debilidad del oficialista PAC en el Congreso, con apenas 10 legisladores de 57.

En un legislativo repartido entre siete partidos, las fuerzas dominantes son los opositores PLN, con 14, y el evangélico Restauración Nacional.

Así, con un legislativo adverso, Alvarado deberá hacerle frente a un desempleo que ronda 10% y un rezago histórico en infraestructura.

También deberá lidiar con crecientes índices de homicidios, que en 2017 alcanzaron 603 casos, el más alto de la historia, equivalente a 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un nivel considerado como "epidemia" por la Organización Mundial de la Salud. (I)