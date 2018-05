Ecuador presenta acción legal por tasa aduanera

Quito -

Ecuador presentó un recurso de reconsideración a la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), del pasado 20 de abril, que calificó a la tasa de servicio de control aduanero como gravamen y dio un plazo de diez días hábiles para que la retire, que vence hoy.

Según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Gobierno ya interpuso el recurso de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN, y luego de esa acción se debe esperar el proceso correspondiente.

No detalló cuándo se presentó esa medida administrativa ni en qué términos.

Genaro Baldeón, exviceministro de Comercio Exterior, explicó que la resolución de la CAN es vinculante y de obligatorio cumplimiento para sus estados miembros.

“El recurso de reconsideración no suspende los efectos vinculantes de esa resolución”, indicó Baldeón, salvo que esa instancia disponga una suspensión provisional, lo que no es usual y no ha ocurrido.

Al ser consultado sobre la tasa antes de reunirse con una delegación de la Unión Europea (UE), Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, respondió ayer que Ecuador seguirá con las respectivas diligencias, pero la opinión de esa cartera de Estado es que si hay un dictamen “habrá que levantar la tasa”, aunque el tema lo están manejando directamente Cancillería y Aduana.

Otro recurso que plantearía Ecuador, pero en el ámbito judicial, es la acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la CAN contra la resolución.

Baldeón comentó que si se presentare esa acción de nulidad tampoco suspende los efectos. “La calificación de gravamen y el plazo concedido es una obligación para el Estado ecuatoriano...”, agregó Baldeón.

Campana agregó que la UE está pendiente del dictamen de la CAN y que lo conversó en su visita de la semana pasada a Europa, donde se reunió con Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio de la UE.

Sin embargo, ese tema no iba a ser abordado con la delegación de ese bloque europeo que visita Ecuador. (I)