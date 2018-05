Protur se encargará de promover al país

Quito -

La Empresa de Ferrocarriles del Ecuador dejará de ser tal y se transformará en Protur, Empresa de Promoción Turística que tendrá varias unidades de negocio, según anunció el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León.

Esa empresa pública, a decir del ministro, se encargará de destinar los valores recaudados por turismo a la promoción del país y desarrollar facilidades turísticas en los destinos.

Entre las tareas de Protur estaría promover, por ejemplo, proyectos como la Riviera del Pacífico, turismo comunitario, así como nichos de mercado con productos específicos como avistamiento de aves o montañismo.

Dentro del anuncio de fusión y cierre de ministerios, en abril pasado, se indicó que la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador se fusionará con la de Centros de Alto Rendimiento. Ambas se unirán en la Empresa Pública de Promoción y Desarrollo Turístico.

Ponce de León se refirió dentro del tema de la promoción a la campaña All You Need is Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador), impulsada por el anterior Gobierno que, dijo, “no fue un aporte al turismo”.

“All You Need is Ecuador para todo el mundo y hay gente que no habla inglés; entonces no les llegas con el mensaje y además All You Need is Ecuador, ¿qué hay?, ¿hay hoteles?, ¿montañas?, ¿selva?, ¿hay animales?, Entonces tenemos que decirle dentro de este país maravilloso, biodiverso, hay estos productos, puedes acceder a ellos de esta manera, es decir, el cómo, por cuánto y en dónde, responderle al turista esas preguntas y hacerle venir”, dijo en un conversatorio. (I)

Cifras

El Ministerio de Turismo recauda por tasas anualmente unos $ 60 millones que se transfieren al Ministerio de Finanzas, y tienen un presupuesto de $ 20 millones. De ellos, $ 15 millones son gasto corriente y $ 5 millones son para gastos de inversión dentro de los cuales está la promoción.