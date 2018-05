Presidente Lenín Moreno se disculpó con médicos por declaraciones sobre la enfermedad del cáncer

El presidente de la República, Lenín Moreno, se disculpó este jueves por las declaraciones que hiciera el viernes pasado en Cuenca respecto a la forma cómo ciertos médicos ecuatorianos reaccionan cuando se enteran que alguno de sus pacientes están enfermos de cáncer.

En su cuenta de Twitter, Moreno señaló: "Presento mis disculpas por mis desafortunadas declaraciones".

Siempre he manifestado que la crítica nos permite mejorar. Presento disculpas por mis desafortunadas declaraciones.

Tengo un profundo respeto y cariño por la comunidad médica ecuatoriana. — Lenín Moreno (@Lenin) 4 de mayo de 2018

El primer mandatario había manifestado, durante su participación en la III Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria 'Hambre Cero', que "cuando a tí te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico, perdónenme no todos, pero en más de una ocasión la palabra cáncer significa para una persona casi una catástrofe, y muchas veces catástrofes inclusive económicas dentro de la familia, gastan hasta el último centavo de la familia en atenderse del cáncer".

Seguidamente resaltó que "el asunto es que en más de una ocasión, el ser humano al cual el médico le dice que tiene cáncer cambia de vida, y al final el médico cambia de carro".

Señor presidente asesorese en temas de salud antes de hablar en público. Hasta ahora había dado señales de entendimiento con la clase médica del país pero este tipo de pronunciamientos tira a la basura... https://t.co/YCTuGIIZ50 — Federación Médica Ec (@FMEcuador) 1 de mayo de 2018

Estas declaraciones motivaron el rechazo de parte de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), que convocó para este viernes a una rueda de prensa, a las 10:00, en el edificio Las Cámaras de Guayaquil, en donde su presidente, Ernesto Carrasco, emitirá un pronunciamiento a nombre de todos los Colegios Médicos Provinciales.

Moreno había indicado además el viernes pasado en Cuenca, que cuando fue invitado a dar una charla hace unos siete u ocho años en el Congreso internacional de jóvenes luchadores contra el cáncer, que se realizó en Quito, les había preguntado: "¿Por qué luchan contra el cáncer?" Y que le respondieron: "porque es nuestro enemigo, nos está matando". A lo que según el primer mandatario él les había comentado: "No es verdad. El cáncer no es tu enemigo. El cáncer es un amigo, es un amigo que te avisa 've idiota no sigas teniendo las mismas costumbres tóxicas, los mismos pensamientos tóxicos, las mismas emociones tóxicas, los mismos sentimientos tóxicos, los mismos hábitos tóxicos porque te vas a morir'. El cáncer ¿por qué no lo vemos como un amigo? El amigo que te advierte que si es que sigues por el mismo camino, que si es que sigues conduciéndote por la misma vía, definitivamente te vas a morir".

"El cáncer es la enfermedad de la tristeza y no solamente de la tristeza emocional, es de la tristeza de la falta de contacto adecuado con los elementos de la naturaleza, todos en conjunto", había destacado Moreno durante su intervención en Cuenca.

También se refirió a que: "el ser humano tiene órganos, tiene sistemas, tiene tejidos, tiene células, tiene átomos que están en un permanente diálogo interno. Este momento después de haber estado con ustedes aproximadamente unos 40 o 45 minutos, yo ya me he apropiado de un millón de átomos de cada uno de ustedes. Es más, se dice que es muy probable que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo no menos de un millón de átomos que fueron de (Simón) Bolívar, que fueron de Manuelita Sáenz, que fueron de George Washington, que fueron de Napoleón (Bonaparte) y que fueron de (Adolf) Hitler también". (I)