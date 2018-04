Gobierno planteará intervención estructural en la frontera norte

Quito -

Intervención estructural en salud, educación, generación de empleo y reactivación productiva plantea el Gobierno para la zona fronteriza de Esmeraldas afectada por hechos de violencia perpetrados por disidencias de la guerrilla colombiana transformada en grupos narcodelictivos.

Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y quien es Consejero del Sector Social, en el marco de la firma de un convenio para educación virtual, mencionó que muy probablemente la sociedad y sus instituciones han tenido procesos tremendamente complejos que requieren intervenciones estructurales. Esa situación, a su juicio, ha sido a lo largo de décadas y no de meses anteriores o de la década pasada.

"No tengo ninguna duda de que si cerramos esas brechas estructurales no vamos a tener condiciones propicias para que tengamos actividades ilícitas, para que tengamos sectores de la patria sin presencia del Estado, sin profesionales, sin capacidad de atención, porque en esas zonas olvidadas del Estado es en donde es posible que se den hechos dolorosos como los que estamos viviendo; por lo tanto no solamente necesitamos una respuesta policial, militar y de seguridad, necesitamos una respuesta estructural y lo que estamos haciendo es enfrentando esos problemas ", señaló.

Barrera mencionó que por ejemplo la evaluación de la prueba Ser Bachiller en el caso de Esmeraldas demuestra que es una provincia que tiene un nivel de desempeño más bajo que la media nacional. Para cambiar esa realidad, agregó, no solo se requiere un mejoramiento de infraestructura sino de la capacitación docente al maestro.

En tanto, según Cancillería, en una reunión con organismos, agencias de cooperación y embajadas se manifestó que durante la última década la cooperación financiera no reembolsable y asistencia técnica en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos se destinó principalmente al sector social, fomento a la producción y sectores estratégicos y talento humano. Sin embargo, los flujos de cooperación para esta zona y el país han disminuido considerablemente por lo que se hizo un llamado a los países y organismos de cooperación para replantear sus agendas y los recursos de cooperación destinados para Ecuador. Esto, considerando que promover el desarrollo de la frontera norte implica para Ecuador enfrentar desafíos adicionales debido a las consecuencias del conflicto y postconflicto colombiano. (I)