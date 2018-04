Un cliente dejó 2.000 dólares de propina en un restaurante de Chicago

Chicago -

Una propina razonable para la mayoría de las personas en Estados Unidos es de 20% del total de la cuenta, pero este domingo en la noche un cliente decidió dejar una gratificación de 260% en un restaurante de Chicago.

El restaurante anunció este lunes que el generoso cliente, que se identificó solo como "Mike, quien estaba visitando desde Seattle", dejó una propina de 2.000 dólares por una cuenta de 759 dólares.

Después de dejar una propina inicial de 300 dólares, el cliente fue a la cocina y ahí le dio 100 dólares a cada uno de los 17 integrantes del equipo, dijo el restaurante.

A $2,000 tip? "I’ve never seen anything like that before."

Seattle man tips $300 for his meal at Chicago restaurant Boka, then goes into kitchen to give each of the 17 kitchen staff members $100. https://t.co/KHZ4Z1d1Rz pic.twitter.com/dDIDmxH8G8

— Chicago Tribune (@chicagotribune) 16 de abril de 2018