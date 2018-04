Donald Trump arremete contra James Comey por su libro y entrevista

Washington -

El presidente Donald Trump arremetió el domingo contra el abogado estadounidense James Comey por el próximo libro del exdirector del FBI, llamándolo “asqueroso”, negando que le haya exigido lealtad y aseverando que fue “el peor director del FBI en la historia, ¡por mucho!”.

Trump publicó varios tuits previo a la transmisión de la entrevista de Comey en la cadena ABC, la cual se emitió el domingo por la tarde.

En un extracto mostrado el sábado, Comey dijo que su creencia de que Hillary Clinton ganaría las elecciones presidenciales de 2016 fue un factor importante en su decisión de revelar la investigación sobre los correos electrónicos de la entonces candidata.

Sobre eso, Trump dijo que Comey “tomó decisiones basándose en el hecho de que pensaba que ella iba a ganar y él quería un trabajo. ¡Canalla!”.

La revelación de Comey poco antes de las elecciones de 2016 sobre que el FBI había reabierto su investigación a los correos electrónicos de la candidata, enfureció a los demócratas.

Luego de la derrota de Clinton, los demócratas culparon a Comey y la propia Clinton ha dicho que eso perjudicó sus posibilidades electorales.

Trump rechazó las afirmaciones de Comey sobre que el mandatario le había exigido lealtad, alegando que esa es “solo una más de sus tantas mentiras. ¡Sus memorándums son interesados y falsos!”. (I)

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2018