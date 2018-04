Gobierno de Ecuador desmiente operaciones ofensivas en zona de secuestro de periodistas

El Gobierno de Ecuador informó que se encuentra verificando la autenticidad de un comunicado sobre la situación del equipo periodístico de El Comercio, emitido supuestamente por el Frente Oliver Sinisterra y que circuló la mañana de este miércoles en redes sociales.

Navas señaló que se está investigando tanto la veracidad de los hechos descritos en el supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, como del origen de la fuente del documento. "Hemos tomado inmediatamente contacto con las autoridades de Colombia... y nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información", dijo el ministro del Interior, César Navas.

Además, dijo que no se han producido operaciones ofensivas en zona de secuestro de periodistas que pongan en preligro su vida; el comunicado se refiere a unas supuestas conversaciones que se desarrollan hace ya dos meses y el secuestro de los periodistas ecuatorianos sucedió hace 16 días. Indicó que se dará a conocer por canales oficiales la verdadera situación.

Ministro del Interior, César Navas , afirma que se está verificando la veracidad y el origen del supuesto comunicado emitido por el frente Oliver Sinisterra, que mantiene secuestrados al equipo de diario El Comercio. @eluniversocom pic.twitter.com/hPfOlCkGfJ — Santiago Molina (@santiagomolinao) 11 de abril de 2018

Precisó que conforme a los dispuesto por el presidente Lenín Moreno, se realizan todas las acciones "que permitan el retorno de nuestros tres compatriotas sanos y salvos; queremos desmentir que de parte del Ecuador, nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona", dijo Navas.

No obstante, aclaró que se han realizado operaciones de control permanente en la zona, pero no así las operaciones ofensivas. Agregó que una vez conocido del secuestro del equipo periodístico, se pidió a las autoridades colombianas "que no se desmonten operaciones que comprometan la integradidad de los tes compatriotas que se encuentran secuestrados".

Según el supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, esta situación se dio tras no cumplirse acuerdos. "El frente recuerda a los gobiernos de Ecuador y Colombia que no somos un grupo de delincuentes ni de narcotraficantes como ellos nos llaman, somos guerrilleros de las FARC-EP, que tenemos nuestros principios y nuestros ideales recordándole que volvimos al campo de batalla por la irresponsabilidad del gobierno colombiano al no cumplir los acuerdos pactados con la dirección del secretario de las FARC-EP", sostiene.

Seguidamente, indica: "Hermanos ecuatorianos también le hacemos conocer que el Gobierno y su gabinete no quisieron salvarle la vida a los periodistas porque desde que empezó la discordia con el Ejército y la Policía de Ecuador, esta es la hora que llevamos dos meses de diálogo por teléfono con el señor Maldonado, representante del Ministerio del Interior y no le han dado a conocer al pueblo ecuatoriano la verdad".

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, colaboradores de El Comercio, fueron secuestrados el pasado 26 de marzo. Desde entonces se realizaron diversos plantones en el país, e inclusive este martes se reunieron con el presidente Lenín Moreno, al que pidieron mediación internacional. (I)