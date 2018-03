Facebook escandaliza por fuga de datos

Londres -

Los ‘likes’ pueden decir mucho de una persona, incluso lo suficiente para dar pie a un plan de manipulación de votantes como el que presumiblemente emprendió una firma afiliada a la campaña presidencial de Donald Trump, y que Facebook podría haber facilitado.

La red social está en el ojo del huracán luego de que The New York Times y The Guardian informaron que la empresa Cambridge Analytica (CA), antes consultora de campaña de Trump, usó información obtenida indebidamente, incluidos los “Me gusta”, de 50 millones de usuarios de Facebook para tratar de influenciar los comicios.

El escándalo hundió a Facebook, cuyas acciones cayeron al 7% el lunes, en su peor caída en un día desde 2014, perdiendo cerca de $ 40.000 millones de su valor de mercado por temores de los inversores.

Políticos y funcionarios en EE.UU. y la Unión Europea exigen declaraciones al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, para abordar el uso ilícito de información personal de usuarios de la red social que hizo presuntamente CA.

Los investigadores de un estudio de 2013 encontraron que los “Me gusta” en Facebook pueden indicar las características de cada persona.

Chris Wylie, cofundador de Cambridge que dejó la empresa en 2014, dijo que la firma utilizó ese tipo de técnicas para conocer a los individuos y crear una matriz informativa para hacerles cambiar de opinión. Al hacer eso, indicó, la compañía “llevó las noticias falsas a otro nivel”.

Legisladores europeos y estadounidenses exigen una explicación sobre cómo logró acceso la firma a los datos y por qué Facebook no informó a sus usuarios, generando nuevas dudas en la industria sobre la privacidad de los consumidores.

Creada en 2013, CA tiene oficinas en Nueva York, Washington y Londres. En EE.UU. la firma asegura que dispone de información “de más de 230 millones de electores”.

Facebook dijo que los datos fueron recopilados por un académico británico, Aleksandr Kogan, que creó una aplicación en la plataforma que fue descargada por 270.000 personas, dando acceso no solo a sus propios datos personales, sino también a los de sus amigos.

Robert Mercer, multimillonario y uno de los principales donantes del Partido Republicano, financió CA hasta con $ 15 millones. Steve Bannon, quien dirigió la campaña de Trump y quien fue uno sus consejeros más cercanos, estuvo al mando de la polémica firma.

Tras una segunda jornada de caída en las bolsas, Facebook expresó su determinación a “aplicar enérgicamente” sus “políticas para proteger la información privada”. (I)

50.000 millones

de dólares se estima que perdió Facebook en dos días con la caída de sus acciones en Wall Street.

Los ‘Me gusta’ delatan

El estudio del psicólogo Michal Kosinski demostró en 2012 que con 68 Facebooks likes se podría predecir el color de una persona con una precisión del 95%; su orientación sexual en 88% y su orientación política en 85%. Además se podía deducir la creencia religiosa, si consumía drogas o si sus padres estaban separados, publicó capital.cl. en una entrevista el año pasado al investigador, cuyo trabajo fue utilizado por Cambridge Analytica, acusada de haber manipulado los datos de más de 50 millones de usuarios.