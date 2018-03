National Geographic reconoce cobertura sobre temas raciales en su edición de abril

Washington -

National Geographic admitió el lunes 12 de marzo que su edición de abril está dedicada a los temas raciales. Esta revista ha cubierto varios temas con lentes racistas durante generaciones. Por ejemplo, cuando su revista presentó a mujeres con pechos desnudos y a miembros ingenuos de tribus de piel oscura como personas salvajes, toscas y poco inteligentes.

“Teníamos que reconocer nuestra historia para superarla”, declaró la directora editorial Susan Goldberg a The Associated Press en una entrevista sobre la edición de abril de la revista, la cual está dedicada a la cuestión racial.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt

— National Geographic (@NatGeo) 12 de marzo de 2018