No se admite pedido de revocar al alcalde de Quito Mauricio Rodas

Quito -

La Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito inadmitió a trámite la petición de revocatoria de mandato del alcalde Mauricio Rodas.

El pedido de remoción de Rodas fue presentado en la secretaría del Concejo el pasado 12 de enero por cinco ciudadanos quienes argumentaron que ha incumplido disposiciones para garantizar el derecho a la participación ciudadana u ordenanzas de gobiernos autónomos sin causa justificada.

La Comisión de Mesa es la instancia encargada de calificación de requisitos y lo integran 4 miembros: Rodas (quien no participó por ser el aludido); Eduardo del Pozo (CREO), vicealcalde, y los concejales Pedro Freire (movimiento Vive) y Eddy Sánchez (movimiento Acción Social y Solidaria), quienes se reunieron por alrededor de 4 horas y decidieron no dar paso a la solicitud.

Según Del Pozo no se cumplieron requisitos, entre ellos: que una de las causas para remover al alcalde ha sido reformada por la ley, que no se ha presentado de manera oportuna todos los documentos pertinentes y porque no se planteó la documentación ante la autoridad competente.

Con respecto al primer punto, se expresó que no está en vigencia el artículo citado por los peticionarios en relación al incumplimiento sin causa justificada de leyes y resoluciones adoptadas por gobiernos autónomos.

Además por ser una denuncia contra la primer autoridad ejecutiva del Distrito Metrolitano, la solicitud debía haber sido presentada ante el subrogante, en este caso el vicealcalde, pero se la hizo ante los concejales.

Para Del Pozo, el pedido de salida del cargo de Rodas, es un mensaje que demuestra inconformidad con su gestión y -a su criterio- lo debe alertar a que preste atención a los problemas que aquejan a los habitantes de la capital. (I)