Encontró inspiración en libro de Coelho

Un lector –llamado NA Turner– escribe: Uno de mis libros favoritos es El Alquimista. La primera vez que lo leí fue en un tren en China. Un interesante viaje para reflexionar sobre el sueño de uno. Desafortunadamente, habíamos reservado los boletos con retraso y solo pudimos conseguir asientos de tercera clase, en lugar de una cama en el tren. El trayecto fue de 14 horas.

Las personas que luchaban frente a las puertas del tren aparentemente compraron boletos permanentes en la misma clase. No sabía que existiera tal cosa. Trajeron sillas plegables y literalmente se sentaron en todas partes. Incluso en los baños. Allí me senté. Un hombre chino asintiendo con la cabeza para dormir en mi hombro, pero no le presté atención. La historia es fascinante y decidí releerlo siete años después. Todo hizo clic. No soy una persona caprichosa, pero ahora finalmente estoy cumpliendo mi sueño de ser escritor, solo entendí algunas cosas sobre ‘seguir tus sueños’. Identifiqué los siguientes ocho pasos de las citas del libro para poder perseguir con éxito mi sueño también.

Encuentra tu camino

Coelho: “El niño no sabía cuál era el ‘destino’ de una persona. Es lo que siempre has querido lograr. Todos, cuando son jóvenes, saben cuál es su destino (...). Prepara tu espíritu y tu voluntad porque hay una gran verdad en este planeta: quienquiera que seas, o lo que sea que hagas, cuando realmente quieres algo, es porque ese deseo se originó en el alma del universo. Es tu misión en la tierra”.

Solía ​​odiar esa palabra: destino. Pero ¿por qué debería? Llámalo como quieras, destino, vocación, sueño o meta. No es un hocus pocus esotérico. Es algo que te mueve de donde estás ahora a donde debes dirigirte. Y uno haría bien en seguir sus instrucciones. Entonces, ¿qué sueñas con hacer?

Elige tu camino

Coelho: “Tomar una decisión fue solo el comienzo de las cosas. Cuando alguien toma una decisión, realmente está sumergiéndose en una fuerte corriente que lo llevará a lugares con los que nunca soñó cuando tomó la decisión por primera vez”.

Cuando leí la frase de arriba, tuve que dejar el libro. ¡Es tan cierto! Hace un año y medio, finalmente decidí no solo escribir sino también publicar mi trabajo. Inicialmente, estaba trabajando en una novela, pero algo no estaba bien. Luego tuve una idea para una historia corta sobre un hombre que un día encontró un árbol de dinero creciendo en su jardín. Mi blog de cuentos cortos nació. Esta decisión me dejó en un camino magnífico y emocionante.

Encontré un callejón oculto en el camino que es mi vida. Sabía que estaba allí, pero nunca antes había podido encontrarlo. Continuará en la siguiente edición. (O)

www.paulocoelhoblog.com