Descubren una plaga de malware para iPhone en la App Store de iOS

Investigadores de seguridad han alertado sobre más de una docena de apps para iPhone que se comunican de forma encubierta con un servidor asociado con Golduck, un malware centrado en Android que infecta a las aplicaciones de juegos más populares.

El malware se conoce desde hace más de un año, después de que fue descubierto por primera vez por Appthority que infectaba los juegos clásicos y retro en Google Play, incorporando un código de puerta trasera que permitía que las cargas maliciosas se introdujeran silenciosamente en el dispositivo. En ese momento, más de 10 millones de usuarios se vieron afectados por el malware, lo que permite a los piratas informáticos ejecutar comandos maliciosos con los privilegios más altos, como enviar mensajes SMS de alta calidad desde el teléfono de la víctima para ganar dinero.

Ahora, los investigadores dicen que las aplicaciones de iPhone vinculadas al malware también podrían presentar un riesgo.

Wandera es la una empresa de seguridad empresarial que dijo que encontró 14 aplicaciones, todas de juegos de estilo retro, que se comunicaban con el mismo servidor de comando y control utilizado por el malware Golduck.

De acuerdo a TechCrunch, entre las apps están: Commando Metal: Classic Contra, Super Pentron Adventure: Super Hard, Classic Tank vs Super Bomber, Super Adventure of Maritron, Roy Adventure Troll Game, Trap Dungeons: Super Adventure, Bounce Classic Legend, Block Game, Classic Bomber: Super Legend, Brain It On: Stickman Physics, Bomber Game: Classic Bomberman, Classic Brick – Retro Block, The Climber Brick, and Chicken Shoot Galaxy Invaders. (I)