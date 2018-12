Compañía ofrece pagar $ 100 mil a quien deje de usar su teléfono celular por un año

Dejar de usar el teléfono celular por un año puede ser algo difícil para muchos, pero la compañía Vitaminwater plantea compensar ese esfuerzo pagando $ 100.000 al que lo logre.

Para inscribirse solo es necesario hacer una publicación en Twitter o Instagram en la que el postulante indique qué haría durante ese año sin celular. El ‘post’, que debe hacerse hasta el 8 de enero del 2019, debe estar acompañado por los hashtags #nophoneforayear y #contest. La empresa anunciará al participante seleccionado el 22 de enero del 2019.

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX

— vitaminwater® (@vitaminwater) 11 de diciembre de 2018