¿Por qué el Rewind 2018 mantiene felices a los de YouTube a pesar del récord en dislikes?

El Rewind 2018, la producción anual con que la compañía repasa lo más relevante del año en YouTube, ya acumula más de 10 millones de "no me gusta", cifra histórica que supera incluso a la del videoclip 'Baby', del cantante Justin Bieber.

Pero a pesar de los dislikes en YouTube, a tan solo una semana de haberse estrenado el video, en la plataforma están satisfechos por los resultados. Sus miembros aseguran que lo importante en esta red social es la interacción. Que guste o disguste el contenido y que se generen comentarios es lo importante.

Pero por qué a la gente no le gusta este video. La razón principal, explican los usuarios, es que las personas que aparecen en la producción de YouTube no son las más acertadas.

Desde el inicio cuando Will Smith aparece presentando la recopilación, hasta el protagonismo dado a Ninja, streamer de Fortnite en Twitch o apariciones como la del cómico de televisión John Oliver, no terminaron de convencer.

Lo que los usuarios critican es que YouTube no haya tenido en cuenta a la propia comunidad de la plataforma y que haya preferido escoger figuras que no están directamente relacionadas con ella, con lo que han dejado fuera a muchos personajes que sí llamaron la atención durante el 2018.

Según Buzzfeed News, este fue una de las respuestas que dieron los miembros de la plataforma:

Cada año, cuando lanzamos nuestro Rewind, nuestro objetivo principal es lograr que la comunidad se involucre con él. Esto incluye dar *like* y *dislike* al vídeo. Con millones de comentarios, millones de" me gusta "y" no me gusta", y más de 100 millones de visitas, estamos satisfechos con los resultados.