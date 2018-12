Google cerrará Hangouts y repartirá sus funciones entre Hangouts Chat y Meet

Madrid -

La aplicación de mensajería Hangouts, desarrollada por Google, desaparecerá en su versión para usuarios y repartirá sus funciones entre los servicios Hangouts Chat y Hangouts Meet, integrados en la 'suite' de 'software' de Google.

El cierre de Hangouts tendrá lugar durante el año 2020, fecha en la que Google retirará el soporte de la aplicación, según ha recogido el portal 9to5 Google, citando a fuentes conocedoras de los planes de la compañía.

El responsable de producto de Google Suite, Scott Johnston, ha confirmado a través de su cuenta de Twitter el cierre de la aplicación clásica de Hangouts, en su versión actual para usuarios, que actualmente se encuentra disponible para dispositivos móviles y en versión de escritorio.

https://t.co/QgYfj03ADn

Hey @hallstephenj, I run Hangouts and this is pretty shoddy reporting. No decisions made about when Hangouts will be shut down. Hangouts users will be upgraded to Hangouts Chat and Hangouts Meet. Your source is severely misinformed. You can do better.

— Scott Johnston (@happyinwater) 1 de diciembre de 2018