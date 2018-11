Dos ecuatorianos en concurso latinoamericano en History Channel

Ibarra -

"Mani" es el único proyecto de Ecuador que se encuentra en la semifinal de la quinta edición del concurso latinoamericano ‘Una idea para cambiar la historia’, organizado por History Channel.

"Mani" es un brazalete que permite desarrollar actividades a personas con discapacidad en sus manos o brazos.

Uno de los beneficiarios de este invento es Jostin Obando, un adolescente carchense de 13 años, que nació sin brazos y tiene una alteración genética que también impide el crecimiento de su pierna izquierda.

Según los creadores de este brazalete magnético, la fabricación de ‘Mani’ es digital, en impresión 3D, modulado por computador.

Your browser does not support iframes.

Los accesorios se los puede conseguir en cualquier parte del mundo y su elaboración tiene un costo inferior al de cualquier prótesis u órtesis.

A votar por un premio más para Ecuador

Usted puede ayudar al ibarreño Sebastián Arroyo y al quiteño Leonardo Castro, ingenieros mecánicos graduados en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, a obtener el primer lugar con su voto.

"Mani" compite con otras innovadoras ideas de México, Perú, Colombia, Argentina y Guatemala.

La votación la puede hacer una vez cada día, las veces que desee en este Link.(I)