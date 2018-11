La importancia de fomentar el emprendimiento en Ecuador

Ecuador es uno de los países más emprendedores de Latinoamérica. Sin embargo, la curva de emprendimiento decae a tan solo seis meses. ¿En qué fallamos?

Nelson Baldeón, alumni y co champion del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Ecuador, quien visitó Guayaquil en días anteriores para difundir temáticas relacionadas con educación e innovación que contribuyan al debate crítico, sostuvo que el emprendimiento se da a través de tecnología y conocimiento y mediante crear productos con alto valor agregado.

“Por ejemplo, somos los mejores exportadores de flores, ¿qué tal si usamos nanotecnología para que cambie el color de la mejor flor del mundo en tiempo real?”

Agregó que para generar valor agregado necesitamos pensar diferente y personas curiosas para brindar solución a los grandes problemas de la sociedad.

Baldeón reveló que los nuevos sistemas educativos te hacen aprender mediante retos pero en Ecuador, la educación todavía se basa en obedecer, no en emprender, no en innovar, no en arriesgar y ahí está la brecha entre nuestro país y otros como Perú o Colombia.

Baldeón detalló lo que hacen desde el MIT REAP, el Programa Regional de Aceleración de Emprendimientos que están implementando en algunas universidades ecuatorianas, iniciativa que ayuda a las regiones a acelerar el crecimiento económico a través de la innovación. Anunció que mañana en Quito presentarán un estudio de ética empresarial. En el MIT está la asignatura ‘Ética en los Negocios’ con el objetivo de que las empresas generen confianza.

Con el MIT REAP tratamos de que en el país se genere valor. Nos hace falta un ecosistema de emprendimiento.

Nelson Baldeón, representante del MIT.

(F)