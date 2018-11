Música llena de amor

Las festividades de diciembre están completas este año. La voz del cantante canadiense Michael Bublé ha vuelto a ser la más sonada en la lista de popularidad de Reino Unido con su último álbum, Love, convirtiéndose en el cuarto álbum del artista en debutar número uno en ese país.

Sus seguidores en el resto del mundo también celebran el regreso del artista, luego de dos años de ausencia de los estudios de grabación y de los escenarios para concentrarse en la recuperación de su hijo Noah, quien ahora se encuentra en remisión de su diagnóstico de cáncer de hígado.

A sus 43 años, afirma que el título de su disco resume sus prioridades en la vida. “Mi familia atravesó por una época muy difícil y todavía puede ser dura, pero creo que nos dio una gran perspectiva de la vida, de lo que importa, de lo que es relevante”, comentó. “Esa palabra (amor) es una gran palabra. Cuando llegas a un punto en tu vida donde todo se viene abajo, entonces te das cuenta de que lo único que importa es el amor”.

El tiempo que pasó lejos, afirma, lo transformó para siempre y sintió, por algún tiempo, que perdió su identidad. “No sabía si regresaría algún día, así que le dije a mi productor (David Foster) que si alguna vez volvía a grabar, tenía que ser algo puro, hacer las canciones que amo y con los músicos que amo, y esa fue la primera pista del disco que finalmente hicimos juntos”.

Amor y gratitud

Su décimo álbum de estudio se publicó el pasado 16 de noviembre con trece temas que reinterpretan la visión clásica del amor y que cobran una nueva textura en su voz: My funny Valentine, When you’re smiling, Unforgettable y el primer sencillo promocional: When I fall in love.

Ese sentimiento se refleja, además, en las intenciones detrás de la producción de este disco.

“Es una oportunidad de decirles gracias de mi parte y de mi familia. No tienen manera de saber cuánto significaron para nosotros sus pensamientos y oraciones. Y para mí, este disco es una pequeña manera de agradecerles, de decirles cuánto los amo”, expresó durante una transmisión en vivo de Facebook, en la que reveló personalmente su más reciente proyecto.

Días atrás, la gratitud de sus seguidores se tradujo en aplausos cuando el artista fue premiado con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Su nombre está ahora inmortalizado junto a algunos de sus referentes como Frank Sinatra y Bing Crosby.

“Estoy feliz de tener a mi familia conmigo. Durante las premiaciones, te levantas y recibes el premio y todos te aplauden, pero al mismo tiempo puede ser un momento muy solitario. Para mí es fundamental verme a través de los ojos de mi familia, sé que me aman y que están orgullosos de mí”. Así lo estableció durante su discurso en el que agradeció también a sus tres hijos: Noah, Elías y Vida, por darle un propósito de vida y porque su presencia transforma sus días felices en momentos aún más dulces.

Esa cercaría hogareña inspiró el único tema original del disco: Forever now, cuya letra se inspira en su faceta como padre y del amor incondicional y eterno por sus hijos.

Se queda en la música

Una mala interpretación de las declaraciones ofrecidas por el artista durante una entrevista provocó una alarma en las redes sociales: Bublé se retiraba oficialmente de la industria con este disco.

“¿Por qué haría eso?”, confesó Bublé para la revista Billboard.

“Soy muy diferente a quien solía ser. Me siento mucho más feliz y también mucho más triste, pero también estoy disfrutando los buenos momentos”.

Como respuesta a esas noticias falsas, el cantante anunció su próximo tour en 2019 al cual tituló Dont believe in rumors (No creas en rumores), el cual arrancará en Tampa (Florida, Estados Unidos), en febrero.

Fuentes: people.com/music, billboard.com, variety.com