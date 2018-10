YouTube estuvo caído por casi dos horas a nivel mundial

YouTube dejó de funcionar durante aproximadamente dos horas este martes en la noche, según reportaron usuarios alrededor del mundo que no podían acceder al sitio para ver y compartir videos.

La interrupción comenzó alrededor de las 20:00 GMT y fue mundial a medida que los usuarios expresaron en Twitter su frustración con el hashtag #YouTubeDown. También estallaron los memes. Casi dos horas más tarde el problema parecía estar solucionado.

Whoah..has YouTube been hacked or is it a problem with my computer? #YouTube #YouTubeDOWN pic.twitter.com/jXxR3XizKw

— Sonny Strait (@sonnystrait) October 17, 2018