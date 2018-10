La experiencia Cañar

La ciudad de Cuenca es fantástica, ya que, además de sus maravillas en su entorno urbano, posee atractivos insólitos ubicados a muy poca distancia.

Aquí tenemos cuatro de ellos, todos situados en la cercana provincia del Cañar.



El complejo arqueológico de Cojitambo puede combinarse con la visita a la ciudadela de Ingapirca. Consulte a las operadoras cuencanas.

1. Complejo arqueológico de Cojitambo. Esta estructura se levanta sobre una cumbre tipo meseta (plana), la cual supuestamente fue habitada en los periodos Desarrollo Regional (500 a. C. - 500 d. C.), Integración (500 - 1460 d. C.) y de permanencia inca (1460 -1532 d. C.). El complejo arquitectónico está formado por bloques de roca de cantera unidos en hileras gracias a una mezcla de roca negra. A corta distancia hay un tramo del Camino del Inca, lo cual invita a pensar que se comunicaba con la antigua Tomebamba.

2. Cerro Cojitambo. Ubicado junto al complejo arqueológico. Posee setenta rutas de escalada en las paredes de la montaña, sumando un total de 164 vías adecuadas para realizar esta actividad extrema, para satisfacer a escaladores principiantes (cara oeste del cerro), intermedios y expertos (cara este). Cada una de las dos zonas para los principiantes, quienes no necesitan ninguna experiencia, tiene 10 rutas y ganchos instalados para las cuerdas. La operadora Terra Diversa tiene salidas desde Cuenca por tarifas desde $ 87 (día completo).

Santuario de la Virgen del Rocío, que se levanta en una montaña de la población de Biblián. Luce como un pintoresco castillo medieval.

3. Santuario de la Virgen del Rocío. Parece una construcción medieval asentada en la ladera del monte Zhalao, del cantón Biblián. Este templo fue construido el 20 de enero de 1895 por el padre Daniel Muñoz Serrano y concluido por el padre José Benigno Iglesias. Constituye un referente arquitectónico-artístico, por su imponente estilo neogótico de corte popular con carácter monumental.

4. Complejo de Ingapirca. Es el destino ancestral más importante del país. Es un testimonio histórico de la antigua tribu cañari que se asentó en la zona. La Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador, declarada así en el 2001 por el Congreso Nacional, está dentro de la jurisdicción de la parroquia Ingapirca, donde se levanta la estructura conocida como Castillo de Adoración al Sol, donde según la historia vivía el jerarca de los indios cañaris, aborígenes de la sierra sur ecuatoriana. Se cree que en el cerro Narrío se realizaban ceremonias de gratitud al Sol y la Luna, y en los movimientos astrológicos se fundamentó el calendario para la siembra y la cosecha. Parte de esta visita son la laguna sagrada de Culebrillas, Shillo (zhisho), Yanahúrco, Cashaloma Shungomarca, sitios que conservan esos nombres y donde aún permanecen vestigios de edificios y viviendas cañari.

Las operadoras brindan diversos tours desde Cuenca. Cazhuma Tours atraviesa Azogues y Biblián, para allí realizar una visita al santuario de la Virgen del Rocío. Y luego avanza hasta Ingapirca. La tarifa es de $ 50 por persona (mínimo 2 pasajeros). La operadora Terra Diversa tiene la misma tarifa por una visita similar, pero además tiene otras opciones: Ingapirca más Cojitambo $ 131; ciclismo hasta Ingapirca $ 151.

Contactos: Operadoras Expediciones Apullacta (07) 283-7815, Terra Diversa (07) 282-3782, Cazhuma Tours (07) 283-9959.