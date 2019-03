‘Las Poderosas’ impulsan cambios en Los Vergeles

Tiene la voz dulce y el tino de una madre. Ha hecho desde hace 47 años del sector Los Vergeles, en el norte, su campo de acción social con niños, jóvenes y madres. Se trata de Alba Rodríguez, de 70 años, quien es fundadora de esa ciudadela y del grupo de labor social “Las Poderosas”.

Ella junto a otras seis mujeres conforma este club que con ayuda de la comunidad e instituciones direccionan la ayuda a su comunidad.

Su accionar va desde recolección de víveres para familias de escasos recursos hasta intervenir en sectores que son tomados por jóvenes para el consumo de droga.

Ella tiene más de 30 años de labor comunitaria y por eso se hizo merecedora a la dignidad de promotora social, por parte del Municipio de Guayaquil.

Alba recuerda que hace una semana sus vecinos la llamaron porque algunos jóvenes se habían tomado una esquina en la avenida principal de Los Vergeles para consumir drogas.

“Me acerqué y les dije, mis hijitos no me hagan esto aquí en la calle, mire que hay niños, hay menores a ustedes y eso es un mal ejemplo”, recuerda la mujer y agrega que no le da miedo acercarse a ellos, pues conoce a los jóvenes desde que eran pequeños.

Ella dice que cuando llegaron a Los Vergeles era un sector abandonado, lleno de tierra y monte, sin luz eléctrica, ni agua, y hasta con alacranes.

Argentina Gómez, otra fundadora, de 78 años, que habita en ese sector, recuerda que con “Albita” se impulsaban mejoras en el barrio.

“Ella iba casa por casa buscando apoyo para completar la solicitud al Municipio para la creación de obras públicas como alcantarillado, y también parques para los niños del sector”, detalla la mujer.

Ahora, frente a la casa de Albita, como le dicen de cariño en ese barrio, está una amplia cancha de básquet, que también es utilizada para fútbol y otras actividades como festejos infantiles, y para dar talleres.

Allí, cuando hace mucho sol, los niños pasan a la casa de Alba para seguir con sus actividades, como charlar sobre Dios, formar en valores, etc.

En Los Vergeles también se realizan cursos vacacionales con apoyo del grupo que lidera Alba. Se educan al menos 100 niños. Entregan el refrigerio, producto de donaciones.

La gestora social expresa que necesita mucha ayuda, ya que en la zona existen familias disfuncionales, y hay un evidente descuido por ciertos menores.

“Ellos necesitan amor, atención, es complejo, pero es la única forma de evitar que caigan en malos pasos”, lamenta la líder comunitaria.

Ella nació en Babahoyo. Llegó al norte de la urbe, conformó su familia, tiene dos hijos, y una nieta de seis meses, que ha incrementado su ilusión por trabajar por los niños de ese sector del norte.

Expresa que se siente muy dichosa, y a pesar de padecer diabetes, nada ni nadie le quita el ánimo de trabajar. “Yo sé que estaré bien si trabajo de la mano de Dios con mis niños, estoy con salud cuando estoy con ellos”, dice.

Ella espera que su mensaje de amor y solidaridad perdure en ese barrio de la mano de sus hijos, vecinas, del pastor de la iglesia del sector, Willian Martínez, y de los jóvenes que ahora se forman con la ayuda social que reciben. (I)