Angustia por obtener traspaso en planteles fiscales en Guayaquil

Estaban agotados. Se intentaban cubrir sus rostros para evitar el sol o para que no se los vea dormir. Eran al menos 300 padres de familia que pasaron alrededor de 12 horas intentando conseguir traslados entre instituciones fiscales a sus hijos por motivo de residencia, hacerlos coincidir con sus hermanos, entre otros motivos.

La afluencia ayer fue masiva, en el Distrito 3, ubicado en Aguirre y Andrés Marín, en el centro. A las 09:00 hubo una fila de más de 80 personas. Adicional a esto, hubo padres que ya tenían el turno número 300 a la noche del domingo y ayer en la mañana fueron el primer grupo en ingresar a hacer el trámite.

“Llegamos a las 21:00, hemos esperado 12 horas y seguimos esperando para cambiar de institución a mi hijo”, contó Josefina, quien faltó a su trabajo.

A los 12 distritos educativos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) llegaron los representantes, cuyo último dígito de cédula era 1 y 2. Hoy será el turno para los dígitos 3 y 4, y así sucesivamente en el transcurso de la semana. El sábado se atenderá a los rezagados.

Otro de los afectados fue Jacinto Bruque, que se acercó a las 05:00 de ayer para conseguir un cupo para su niña que va a octavo de básica en el Vicente Rocafuerte, ya que él se mudó del norte al suburbio.

“Mi abuelo, mi padre y yo estudiamos en el Vicente, queremos un cupo pero existe mucha burocracia, incluso nos dicen que no hay cupo, a pesar de que somos el primer grupo en solicitar los cambios”, lamentó el hombre, y denunció que a las filas se han acercado supuestos tramitadores a ofrecer cambio de planteles por $ 400.

Ante eso, Éricka Lainez, subsecretaria de Educación de la Zona 8, pidió que los padres hagan la demanda respectiva para investigar estos posibles casos de corrupción.

En cambio, en el Distrito 6, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena, al lado del colegio 28 de Mayo, llegaron también unas 300 personas.

Una de ellas fue Sandra, que buscaba que su niña de 5 años vaya al colegio de su hermano mayor, de 10, en Mapasingue, en el norte, “es uno de los primeros años de educación y me dicen que no hay cupo. Ya es la segunda vez que vengo, aguantando lluvia, sol, y me descuentan $ 25 cada día de trabajo que no he ido”, lamentó.

Por su parte, Lainez dijo que sería un promedio de 300 padres por distrito, pese a que en estos sitios la acumulación de padres superaba esa cifra.

Agregó que la llegada masiva de usuarios también se debió a que planteles no pudieron funcionar como en otros años, ya que coincidió con las elecciones seccionales, sin embargo, para hoy ya se tenía previsto que se atienda en estas instituciones.

Lainez explicó que luego de receptada la solicitud se hace un análisis y aprobación de la misma. El plazo para conocer la respuesta son 30 días, justo a la par de iniciar las clases, el próximo 22 de abril.

Origen de cambios

Lainez precisó que todos los estudiantes del sistema fiscal se les asigna automáticamente el cupo al siguiente año, sin embargo, por tema de ubicación, o por emparejarlos con sus hermanos.

Circuitos educativos

La funcionaria contó que si el alumno fue asignado al mismo circuito educativo del cual reside, no aplica el cambio de cupo en los centros. (I)