Antonio Dutruel: ‘Yo me crie en dictadura’

En 1993 el uruguayo Antonio Dutruel llegó a Ecuador para jugar en el Calvi Fútbol Club y luego en el Aucas, dos años después volvió a su país, pero como la economía de Uruguay estaba mal, decidió regresar a Ecuador en 1998 para buscar un mejor futuro para su familia. Hoy, sentado en su restaurante Rou en Samborondón, reflexiona sobre ello y dice que fue acertada su decisión, está feliz porque se siente un ecuatoriano más.

“Ya eché raíces acá, porque uno echa raíces donde están sus hijos. Aparte me siento muy cómodo con Guayaquil, con la gente y su calidez”, dice mientras está atento a lo que ocurre en su local.

Su vida desde hace tres años se mueve alrededor de la marca By Rou, bajo la que están la parrilla Rou de Samborondón y vía a la costa y Costa Lounge Bar, también en ese sector.

Después de vivir catorce años en Puerto Azul, se cambió hace un año a Samborondón, porque abrió Rou en Buena Vista Plaza. “A mí me gusta mucho la vía a la costa, y como me separo dejo todo para mi esposa (ex) y mis hijos y empiezo otro camino solo”, cuenta el montevideano de 50 años.

Estuvo casado con una uruguaya con quien tuvo dos hijos (21 años y 18 años); actualmente tiene una esposa ecuatoriana.

“Voy y vengo entre los locales. Mi día empieza a las 10:00 y termina a la 01:00, con un paro para hacer algo de ejercicios a las 16:00. Llego acá (Rou de Samborondón) a las 13:00 hasta las 17:00 o 16:00 y a las 20:00 me voy a la vía a la costa”, cuenta Antonio.

Ahora su situación económica es buena, pero no siempre fue así. Recuerda que tuvo una infancia y adolescencia feliz, pero con muchas necesidades. Nació y creció en Montevideo. Su madre era ama de casa y su padre carpintero. De los seis hijos él era el último y por ello el mimado, según dice con orgullo.

“Yo me crie en dictadura, una muy fuerte que hubo en Uruguay (de 1973 a 1985). Con muchas restricciones económicas, con tener que hacer filas de dos horas con mi madre porque el gobierno te daba unas tarjetas para comprar la leche, o tener que viajar en tren treinta kilómetros, porque pasando Montevideo te vendían la carne”, recuerda Antonio sobre esa etapa, de la que también señala que aunque fue muy dura, les enseñó a amar más a la familia y a compartir.

“Una Navidad que estábamos todos sentados en el cordón de la vereda esperando, no había para comer y llegó mi padre con unos salamis (embutido), unos quesos y dos Coca Cola, y pasamos una Navidad hermosa”, dice añorando esa noche que ocurrió en su casa de cuartos compartidos y divididos no por paredes, sino por cortinas, y en los que sus hermanas dormían juntas en uno y él y sus hermanos en otro.

Cuando terminó el bachillerato se dedicó a jugar fútbol. Estuvo en las filas del Liverpool, en el Club Sportivo Miramar, Calvi y Aucas. Con el primer sueldo que recibió del Liverpool en 1987 invitó a almorzar y le regaló un jean a su amigo Rodolfo Guzmán, quien siempre le prestaba ropa.

“Yo no tenía las condiciones para comprarme una ropa de marca, entonces él que trabajaba me prestaba. Yo antes de ir a la disco, a bailes, pasaba por la casa de él y me prestaba ropa, entonces yo iba con ropa de marca que no tenía”, sostiene, pero aclara que nunca necesitó de lujos para sentirse bien, que lo poco o mucho que ganaba como futbolista lo ahorraba para comprar lo necesario para su familia, en especial para su padre, quien falleció hace varios años.

Con su marcado acento uruguayo dice que no ganó bien como futbolista porque en esa época no todos tenían los buenos sueldos de los que ahora gozan los jugadores profesionales.

Al dejar ese oficio le tocó ‘rearmar su vida’, entonces trabajó como cobrador, vendedor, puso un taller de carpintería con su padre, trabajó en venta de joyas laminadas, en una marca de venta de ropa por catálogo, también tuvo un negocio familiar de estética y belleza.

Llegó a abrir la parrilla uruguaya Rou sin querer. Ese tipo de negocios nunca se le habían pasado por la mente. “Nace de una insistencia de mis amigos. Ellos venían a mi casa a comer. A mí me gusta recibir a mucha gente y los amigos me decían: ‘Antonio, tienes que poner una parrilla’, y yo decía ni casualidad, a mí no me gusta lo gastronómico, no es lo mío, no me interesa. Hasta que un día me dije, por qué no”, recuerda, mientras mueve los brazos y en uno de ellos tiene tatuajes, al igual que en uno de sus pies en el que grabó las iniciales de sus hijos y las huellas de ellos cuando eran bebés.

Con los tatuajes ha querido plasmar en su cuerpo a su familia, su país y sus playas, el mate que bebe varias veces al día, a Sudamérica y las pulseras que le gustan tanto como el negocio culinario que ahora dirige. (E)