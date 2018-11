La oferta de posgrados se amplía en la Universidad Casa Grande que celebra sus bodas de plata

Se inició como una escuela de Comunicación Social, extensión de la Mónica Herrera de Santiago de Chile, en 1992, y siete años después amplió su oferta académica.

Los graduados de la Mónica Herrera en Guayaquil empezaron a ocupar importantes plazas de trabajo y aquello atrajo la demanda.

Fue así que en 1999 nació la Universidad Casa Grande con tres facultades: la de Comunicación Social, que conserva el mismo nombre; la de Ecología Humana, Educación y Desarrollo, y la de Administración y Ciencias Políticas.

Este jueves, el centro superior ubicado en el norte de la ciudad conmemora su aniversario 25, aunque ya llegó a los 26 años.

El festejo de las bodas de plata de la Universidad Casa Grande, cuya población es de dos mil estudiantes, se vive impartiendo conocimiento, con conferencias magistrales en la que disertarán especialistas nacionales e internacionales en el campo de la educación.

Las ponencias de hoy se desarrollarán desde las 09:30 en la sala de conferencias del edificio mayor.

Ana María Raad Briz, exdirectora del Centro de Innovación en Educación Fundación Chile y asesora internacional en educación, hablará del desafío de los colegios de generar aprendizajes para el siglo XXI. Luego, la misma expositora compartirá la charla ‘Articulación público-privada para una educación de calidad’.

A las 18:30, la educadora chilena Mónica Herrera, quien fundó la Escuela de Comunicación Social de Chile, disertará sobre la nueva perspectiva de la comunicación que plantea la física cuántica.

En tanto que mañana José Joaquín Brunner, director de cátedra Unesco de Políticas de Educación Superior en la Universidad Diego Portales (Chile), hará un análisis de las encrucijadas y horizontes de la educación superior en América Latina.

Al mediodía cerrará la jornada la ponencia ‘Desafíos que plantean las transformaciones socioculturales y de la subjetividad juvenil’.

En total entre hoy y mañana habrá cinco conferencias.

Audelia High de Chiriboga, quien des de hace tres años está al frente del rectorado de la Universidad Casa Grande, destacó el crecimiento del centro superior que actualmente tiene una oferta académica de trece carreras en pregrado y ocho opciones de posgrado.

Comentó que están en proceso de implementar más carreras y aquello supondría la necesidad de ampliar su espacio físico de cinco edificios.

Marcia Gilbert de Babra, fundadora y canciller de la Universidad, señaló que el modelo pedagógico apunta a un proceso de aprendizaje práctico y reflexivo.

Testimonios

Marcia Gilbert, canciller U. Casa Grande

“Tenemos carreras en educación, carreras en educación inicial, en educación especial porque esa es mi área, de la que yo vengo, yo soy fundadora de Fasinarm. Carrera de psicopedagogía, entonces, eso es un poco lo fuerte y ahí vamos (...). Dentro de la estructura de la Universidad comenzamos con los pregrados con esas tres facultades y de ahí creamos los posgrados (2013) y luego creamos Los Profesionalizantes, un programa de dos años para personas que tienen una rica, amplia experiencia profesional, pero que no han terminado sus carreras".

Mónica Herrera, educadora chilena

“El liderazgo de Marcia y su equipo hizo que creciera y es lo que es hoy (...). Yo estaba en la escuela en Chile, que ya era muy prestigiosa, y de repente me dice la secretaria: Está aquí una señora con su hija que quiere estudiar acá, la chica es ecuatoriana y la señora viene de Ecuador, la mamá la quiere conocer. Yo pensé ‘si tuviera una hija y se fuera a otro país, también querría conocer a la persona responsable de la Universidad’. Era doña Marcia, conversamos y me dijo que en Ecuador no hay una buena escuela de comunicación. Hagámosla le dije, y la hicimos. (I)