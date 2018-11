Mercado de Portoviejo, en 3 meses

Portoviejo -

El nuevo mercado dispondrá de 550 locales en sus dos plantas. También habrá espacio para 60 comedores que atenderán las 24 horas, igual que 25 puestos de comercio ocasional, 7 islas, 7 ingresos con accesibilidad incluyente, ascensores y rampas. Además contará con parqueo para 192 carros en tres andenes, con zonas destinadas al transporte público y al de descarga de productos.

Al fin de octubre pasado, el avance de obra era del 56%, superior al 41% planificado en el cronograma. El alcalde Agustín Casanova estima que en febrero próximo estaría lista la nueva infraestructura, costeada con la Ley de Solidaridad.

No obstante, respecto del espacio para mariscos habría que realizar una inversión adicional. “Como el proyecto contempla una parte alta no va a poder resistir la cimentación por los efectos que dejó el terremoto (…), esto va a generar una inversión adicional que ya la hemos solicitado a la señora vicepresidenta como presidenta Comité de Reconstrucción, para que se incluyan la demolición y la construcción de esta planta que, reitero, no estaba considerada en el proyecto original”, remarca.

Con ello, el costo de la obra bordeará los $ 19 millones, ya que la obra original tenía un precio de algo más de $ 17 millones, a lo que se debe sumar la demolición y nueva construcción del área de mariscos.

El habitante Marcelo Ávila dice que muchos ya ansían caminar en el nuevo mercado y dejar atrás “esa imagen lúgubre” del anterior. “Los animales pululaban con uno, había goteo en la losa y los productos a veces estaban en el suelo”, dice.

Emilia Cañarte, presidenta de la Asociación de Abarrotes, afirma que los comerciantes se sienten satisfechos por la obra y que apuntan hacia una atención al cliente con calidad.

“Esa debe ser la imagen que debemos dar a Portoviejo, y pienso que incluso los comerciantes debemos cambiar de actitud y una buena ordenanza donde se apliquen normas y reglas que podamos cumplir, para que esto sea un supermercado, comenta la dirigente. (I)

$ 19 millones

El costo del nuevo mercado de Portoviejo bordeará ese monto, luego de incluir una obra adicional.