‘Todos pecamos, no lo olvidemos’, dice el Papa Francisco

El papa Francisco clausuró ayer el Sínodo de los Obispos con un llamado a los fieles a defender a la Iglesia con la oración y la penitencia de los ataques que el Gran Acusador realiza a causa de los pecados de sus hijos, informó el portal aciprensa.com.

“Nuestra madre (la Iglesia) es santa, pero los hijos somos pecadores. Somos todos pecadores, no lo olvidemos”, señaló el papa ante los padres sinodales reunidos en el Vaticano.

Sin embargo, advirtió que “el Gran Acusador” aprovecha los pecados de los hijos para atacar a la Iglesia. “Dice en el primer capítulo de Job que gira y gira por la tierra buscando a quien acusar” y “en este momento nos está acusando fuerte” y “esta acusación se convierte en persecución”.

El Pontífice añadió que las acusaciones del diablo también “se convierten en otro tipo de persecución, acusaciones continuas para ensuciar la Iglesia. Y la Iglesia no se ensucia: los hijos ‘estamos todos sucios’, pero la Madre, no”.

Por ello, dijo, “es el momento de defender a la Madre: y a la Madre se defiende del Gran Acusador con la oración y la penitencia. Por esto he pedido, en este mes que culmina en pocos días, de rezar el Rosario, rezar a San Miguel Arcángel, rezar a la Virgen para que cubra siempre a la Madre Iglesia”.

“Sigamos haciéndolo. Es un momento difícil, porque el Acusador a través nuestro ataca a la Madre, y a la Madre no se toca. Esto quiero decirlo de corazón al final del Sínodo”, expresó.

Previamente, en su discurso el Santo Padre habló sobre el documento final aprobado por los padres sinodales.

“Primero quiero reafirmar una vez más que el Sínodo no es un parlamento, es un espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda actuar. Por esto las informaciones que se dan son generales, y no las cosas más particulares”. “Este ha sido un lugar protegido, no lo olvidemos, fue el Espíritu el que ha trabajado aquí”, reiteró.

“El resultado del Sínodo no es un documento. Lo he dicho al inicio, estamos llenos de documentos, no sé si este documento afuera hará algo, no lo sé, pero sí sé que debe hacer en nosotros, debe trabajar en nosotros”, dijo.

Francisco invitó a los padres sinodales y demás personas que participaron en este evento a "hacer oración con el documento, estudiarlo" para que este trabaje.