Ascender con equilibrio, habilidad y mucha fuerza

Es un deporte extremo y divertido en el que se utilizan las paredes de escala o rutas deportivas para hacer ascensos.

Para la práctica se requiere estar en equilibrio con la fuerza de manos, piernas y la parte abdominal, comenta Guillermo Ricaurte, entrenador de escalada deportiva de American Park (km 2,5).

Añade que como es un deporte extremo siempre hay la posibilidad de accidentes si no se respeta la cadena de seguridad.

Para protegerse es importante colocarse en la cintura la cadena de seguro, asegurarse que estén bien puestos los arnés (elemento de seguridad para sostener el cuerpo desde la parte media y piernas), también se debe usar un casco.

Guillermo indica que entre los beneficios de esta disciplina está que “el niño obtiene disciplina, agilidad, control de su propio cuerpo y mente. Si no estás muy concentrado lo más probable es que no llegues al tope. Puedes tener un niño superhiperactivo, pero con esto puede ser un poco más disciplinado porque en el procedimiento de ascender está contemplado que si lo haces todo rápido no vas a poder”, explica Guillermo.

La escalada deportiva es individual, gana el que tiene un mayor puntaje, que se obtiene ascendiendo en menos tiempo y con la técnica.

Preparación

Para que un niño tenga un buen rendimiento necesita alimentarse bien, tener una buena condición física, salir a trotar, realizar un poco de entrenamiento de cardio, comenta Guillermo.

Marlon Hernández, entrenador de Gold’s Gym de la ciudadela Kennedy, recomienda que este deporte lo practiquen niños a partir de los ocho años de edad, y que lo fusionen con ejercicios con el propio peso del cuerpo.

“Así pueden desarrollar la capacidad física como resistencia, fuerza, coordinación, velocidad y flexibilidad”, explica Marlon.

Recomienda hacer sentadillas, flexiones de pecho, tijeras y abdominales. “Los ejercicios funcionales tienen como ventaja que generan menos riesgo de lesiones”, afirma Marlon.

Es necesario también que haya ejercicios de resistencia como trote, de unos 30 minutos, dos o tres veces por semana. Si se va a competir en este deporte se debe planificar la rutina de ejercicios, dependiendo de las fechas de los torneos. (D)