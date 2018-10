Jaime Nebot: Guayaquil tiene más de dos millones de turistas certificados

A propósito de la inauguración del Mercado del Río que se realizará este jueves 25, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró esta mañana que la ciudad tiene 2'150.000 turistas certificados por el Ministerio de Turismo. Esa cifra, según el alcalde, convierte a Guayaquil en la primera urbe turística del país.

Señaló que el Mercado del Río, ubicado en el ala sur del Malecón, atraerá a más turistas, no solo nacionales sino internacionales. Mencionó que este sitio se convertirá en un punto gastronómico que incorpora las huecas nacionales típicas y la nueva cocina nacional que nace de las escuelas de chefs. “Son 600 puestos, unos cubiertos, cerrados, climatizados y otros al aire libre”, comentó.

El funcionario recordó durante su habitual enlace radial que hace 18 años Guayaquil tenía cero turistas y hoy es la primera ciudad turística del Ecuador. “Una vez que usted trae el turismo a Guayaquil, el turismo tiene que irse expandiendo”, aseguró.

Por otro lado, Nebot indicó que la urbe tiene varias sitios estratégicos y no solo dos como se menciona en una promoción del Gobierno. “Le voy a decir en la cara al señor ministro de Turismo (Enrique Ponce de León) mañana, si es que va a la inauguración, que no puede ser posible en la publicidad que hace el Gobierno diga que Guayaquil tiene dos puntos de atracción turística: Las Peñas y la Isla Santay, no sé quién ha hecho ese librito y con qué fin perverso de ignorancia lo ha editado. Hay que reclamar”, refutó.

Dato:

Mercado del Río contará con 26 locales, 24 restaurantes y 2 bares, que destacarán la riqueza de los platos tradicionales, su innovación e influencia internacional. (I)