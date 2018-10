Roberto Passailaigue: ‘Lo principal es la reestructuración para romper argollas en Universidad Estatal’

Roberto Passailaigue, exministro de Educación en los gobiernos de Sixto Durán-Ballén y Lucio Gutiérrez, asume hoy la presidencia de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI) de la Universidad de Guayaquil y, por tanto, rector del centro superior más grande del país (60.000 estudiantes), que en cinco años registra su segunda intervención. En entrevista con este Diario, Passailaigue dijo ayer que su objetivo es dejar bases sólidas para combatir la corrupción en el alma máter en la que obtuvo el título de abogado y profesor.Sostuvo que en los 90 días prorrogables de la intervención no le temblará la mano en tomar las medidas que sean necesarias para hacer una reestructuración interna.Aspira a conformar una junta consultiva y respaldar las investigaciones de Contraloría. Para asumir este que considera un reto, él pidió licencia en sus funciones como canciller de la Universidad Ecotec y director general del Ecomundo Centro de Estudios.

¿Cuál es el alcance que va a tener esta intervención?

Téngalo por seguro de que no va a ser de tres años como lo fue la anterior, pero los noventa días están dados de acuerdo a la normatividad. Y nosotros tenemos que evaluar, ver primero un análisis de la circunstancia en que se encuentra, para de allí hacer un plan de trabajo y ver si realmente en los noventa días se va a poder hacer todo lo que se tenga que hacer. Y lo principal es reestructuración interna para romper las argollas, los amarres y los entuertos internos en la Universidad.

En esa línea de poner orden en la Universidad, ¿cuál será la primera acción en concreto que va a asumir la Comisión?

Bueno, ya el CES dispuso la suspensión de las funciones de todas las autoridades.

Hablamos de vicerrectores, decanos...

Los que se creían rectores, vicerrectores y decanos, subdecanos, directores de escuela (...) continuarán en tanto en cuanto la Comisión establezca los parámetros: si tienen que ser removidos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, serán removidos; si hay que revisar todos esos concursos de provisión de profesores que dicen que han sido dolosos, habrá que revisarlos; si hay que revisar las cuentas de la Universidad, se dará todo el apoyo al equipo de Contraloría que lo está haciendo; si hay que analizar la circunstancia de los jubilados o del pago de los fondos de reserva, queremos encontrar soluciones...

¿Cuáles serían sus prioridades?

Primero, pacificación interna, garantizar seguridad. O lo hacemos internamente con los estamentos que tenemos o lo hacemos con la fuerza pública. No me temblará el pulso. Poner orden y revisar la legalidad de todas las actuaciones. Lo que está legal y el que ha estado de acuerdo con la ley no tiene nada que temer.

¿Usted podrá reemplazar funcionarios?

Los decanos, subdecanos y todas las autoridades académicas de la misma jerarquía son de libre nombramiento y remoción del rector.

¿Qué pasará con el tema de los trabajadores?, esa es una preocupación...

Garantía total al derecho bien habido de acuerdo con la norma jurídica. Si hubiese un trabajador que tuviese un problema, trataremos de encontrarle solución a su problema, pero aquellos trabajadores que quieran seguir formando equipos para otros fines que no son legales no contarán con el apoyo de la intervención.

Si en el transcurso de la intervención, Contraloría emite informes que responsabilizan a uno u otro funcionario de que hubo cometimiento de algún ilícito, eso podría determinar que la intervención se prorrogue...

La próxima semana trataré de viajar a Quito para pedirle directamente al contralor que acelere los procesos y los resultados de esos exámenes especiales, una vez que los reciba no serán guardados en una gaveta sino que serán analizados para tomar los correctivos.

¿La Comisión interventora va a estar apoyando la investigación de Contraloría?

Queremos moralizar, queremos erradicar la corrupción. No va a ser erradicada la corrupción en noventa días...

Si ya pasaron tres años de intervención, ¿qué le hace pensar que en noventa días va a ser posible?...

No va a ser posible, pero sí podemos dejar las bases sólidas (...). De acuerdo con el moderno constitucionalismo ahora se habla de veedurías, de acompañamientos. Yo voy a pedir, pero yo voy a llamarla una junta consultiva. Voy a pedir a personas de mucha reserva y categoría moral y profesional que me ayuden en una junta consultiva. Voy a pedir el concurso de dos expresidentes de la República; el uno que ha sido rector de la Universidad (Católica) como es el doctor Gustavo Noboa, al doctor Alfredo Palacio... (I)