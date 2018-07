Remover tatuajes, una forma de expiar pecado

Yakarta -

Cuando Sandi Widodo se convirtió en musulmán quiso borrarse los tatuajes, proscritos por el islam. Pero como era muy caro en Indonesia, creó su propio negocio que ofrece el servicio casi gratuitamente, con una condición: el cliente debe recitar versos del Corán para expiar sus pecados.

Desde la apertura de su establecimiento en Yakarta hace casi un año, Sandi no para de atender clientes que van a verle para que les quite sus tatuajes mal vistos en el país musulmán más poblado del mundo.

Uno de ellos, Riki Irawan, espera que un cuerpo libre de tatuajes le acerque a Dios y le reconcilie con los padres musulmanes de su novia, que se niegan a que su hija se case con un hombre tatuado.

Muy a pesar suyo, Riki no tiene otra opción que quitarse los tatuajes. “La euforia de un tatuaje es temporal, solo dura unas semanas y después la vida de uno está arruinada”, cuenta este hombre de 31 años.

Como él, cientos de fervientes musulmanes vienen a quitarse los tatuajes a la tienda de Sandi por solo 150.000 rupias (10 dólares). Esta suma irrisoria sirve para pagar los gastos de electricidad del propietario, que vive de los ingresos de su pequeña imprenta.

Cuando decidió quitarse los tatuajes, visitó algunos de los establecimientos que ofrecían este servicio, pero la mayoría le pedían varios miles de dólares, una suma prohibitiva para la mayoría de los indonesios.

Sandi decidió montar su propio negocio con ayuda de una campaña de recogida de fondos. Le permitió recaudar el equivalente en rupias de unos 6.000 dólares, suficiente para comprarse dos aparatos láser para borrar tatuajes.

Un cartel a la entrada de su local reza: “Expíen sus pecados, estrechen la mano de un hermano musulmán”.

Lo que más cuenta para Sandi es que sus clientes expíen los pecados que representan para él los tatuajes. Por eso les pide que reciten 50 versos del Corán, o menos si no conocen tantos. Pero les invita a hacer esfuerzos para recitar algunos nuevos cuando vuelven varias veces.

En algunos países de Asia, especialmente en Indonesia, los tatuajes están a menudo asociados con la criminalidad y una moral relajada, y no son fáciles de llevar. Sandi lo sabe de la época en la que no daba tanta importancia a la religión. “Era incómodo ir a la mezquita. Trataba de comportarme con normalidad, pero la gente me miraba”, recuerda este artista tatuador en la isla mayoritariamente hindú de Bali. (I)

Para algunos predicadores musulmanes “los tatuajes están prohibidos por el islam porque no solo le perjudican a uno sino que también alteran la creación de Dios”, afirma Huzaemah Tahido, un representante del Consejo de Ulemas, la más alta instancia religiosa de Indonesia.