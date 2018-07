Padres batallan por custodia de Nahim, menor belga-ecuatoriano

Desde la clandestinidad, la guayaquileña Militza Vélez dice que la tierna voz de Nahim, de 2 años, cuando le dice “mami e amo”, le da fuerzas para luchar por la permanencia de su hijo en Ecuador. Mientras, su padre belga Wim Vanpee lo reclama y dice vivir un “infierno” al no poder estar con él en Bélgica.

Nahim está en medio de una disputa legal desde marzo del 2017, cuando el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) acogió la orden de restitución internacional dada por la justicia de Bélgica, concediendo la tenencia del menor al padre, y amparada en el Convenio de La Haya. “Es una orden judicial, de acuerdo a lo que determina el convenio... lo que me competía era facilitar la apertura del proceso”, dijo Guido Mosquera, subsecretario de Protección Especial del MIES.

En mayo de ese año, la jueza María Díaz Villao ordenó que Nahim vuelva a Bélgica por ser ilegal su traslado al Ecuador sin autorización del padre.

Ricardo Lovo, defensor de Vanpee, asegura que la madre sí tenía un permiso, pero del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2016. “Salió antes (fines de septiembre) y no regresó”, dice.

Vélez asegura que el permiso no tenía fechas y que lo entregó en el aeropuerto de Ámsterdam. “Ya hablamos con Cancillería para que se pueda acceder a ese permiso”, señala.

La pareja vivía en Bélgica y se separó cuando Nahim tenía 8 meses. “Él abandonó el hogar (agosto del 2016), había problemas por su exceso con el alcohol”, cuenta Militza, de 32 años, preocupada porque –asegura– su exesposo recurrió al CEIS (Centro Experto Internacional Sustracción de Menores), especializado en la recuperación de niños para lo cual utiliza incluso la “negociación con autoridades” de los países. Su director Anselmo Llovera y el abogado peruano Luis Serrano, ambos del CEIS, son junto con Lovo los apoderados de Vanpee en el país. “El proceso lo ejecutó el Estado como demandante, no fue necesaria mi intervención”, dice Lovo.

Nathaly Herrera, abogada de Vélez, interpuso sin éxito varias acciones para revertir la sentencia: “Hubo irregularidades..., antes que se inicie la restitución existe una etapa de mediación, pero se fueron de la recepción del caso al juicio, eso es un vicio del debido proceso”.

En marzo, Vélez cerró el gimnasio para mamás que tenía en la Alborada y huyó con Nahim antes de que la jueza Díaz ordenara el allanamiento de la vivienda. Desde las cuentas de redes sociales “Nahim no se va” ella cuenta su historia.

Vélez ha usado a los medios a su favor, según Lovo. “Acude al sentimentalismo de que yo soy una madre, me quieren quitar a mi hijo... ella no dice que tuvo que falsificar documentos (traducciones de testigos)”, dice.

Herrera lo niega y sostiene que la “última esperanza” es que la Corte Constitucional admita la acción extraordinaria de protección por la causa de nulidad de sentencia que inició Vélez en diciembre. Además, la abogada de la madre alega que el MIES inició en marzo del 2017 el proceso de restitución internacional sin tener la competencia, la cual fue transferida al Ministerio de Justicia durante los 90 días de plazo que fijó el decreto ejecutivo (de enero a mayo del 2017).

Vélez también recurrió a la Presidencia y su pedido fue derivado a la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Justicia. Su titular, Gina Godoy, señala que un equipo visitó el hogar y sitio de trabajo de Vélez, en enero y febrero pasado, y constató que Nahim se encuentra en un “ambiente seguro”.

Según Lovo, el padre accedería a que el niño se quedara con la madre, pero en Bélgica. Pero Vélez no cree en el ofrecimiento y asegura que no ha recibido apoyo económico del padre. Lovo, en cambio, dice que su cliente envió $ 110 mensuales, de agosto del 2017 a marzo pasado. Pero no presenta ningún recibo de sustento.

La Defensoría del Pueblo de la Zona 8, como veedora, prepara un informe del caso para remitirlo al ente nacional. (I)

Apuntes

Otro proceso

Homologación de sentencia

Ricardo Lovo, abogado de Vanpee, llevó el caso de homologación de sentencia extranjera, que le da la patria potestad exclusiva al padre, emitida en Bélgica. Pero fue inadmitida, en mayo del año pasado.