Sacerdote Philip Wilson pide revisar su caso de acusación por encubrir abusos sexuales

El sacerdote católico de mayor rango condenado por el encubrimiento de abusos sexuales a menores en Australia anunció ayer que recurrirá su condena y resistirá la presión pública para renunciar como arzobispo.

Philip Wilson, arzobispo de Adelaida, dijo que solo presentará su dimisión al papa Francisco si fracasa su apelación ante la corte de distrito de New South Wales. “Soy consciente de los llamados para que renuncie y me los he tomado muy en serio”, declaró Wilson en un comunicado.

Un tribunal de Newcastle sentenció el martes a Wilson a 12 meses de detención por no reportar a la policía los repetidos abusos cometidos por el cura pedófilo James Fletcher a dos monaguillos en la región de Hunter Valley, en el norte de Sídney, durante la década de los años setenta. (I)