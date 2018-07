Calles frondosas aumentan en Guayaquil frente a aquellas en las que hay palmeras

Caminar por la calle Vernaza es como hacerlo bajo un gran arco verde. Árboles medianos frondosos van sucediéndose entre las zonas destinadas como parqueaderos. Hay suficiente sombra como para caminar sin que los rayos del sol molesten en un mediodía. Ese panorama se extiende por seis cuadras, entre Tungurahua y av. del Ejército.

Esta es una de las calles del barrio Orellana, en el centro norte de la ciudad, donde luego de los trabajos de regeneración urbana, las tareas de arborización dejan ver resultados.

Justamente la regeneración urbana ha sido, desde años atrás, criticada por haber, en algunas calles y avenidas, talado árboles frondosos como guachapelíes y samanes, entre otras especies, para reemplazarlos por palmeras.

Esas críticas incluso se han repetido desde el pasado domingo, cuando EL UNIVERSO publicó un tema sobre el índice verde urbano, cuya base está en 9 m² por habitante, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, según lo señaló Abel Pesantes, director municipal de Áreas Verdes.

Él refirió que según una consultoría hecha con metodología del INEC, la ciudad tiene un índice de 24,58 m² por habitante, tomando en cuenta las unidades de conservación (reservas, avenidas, estadios, etc).

“Un área verde tiene que cumplir una función ambiental, no decorativa o recreativa”, comentó en su cuenta de Twitter, respecto a la nota, el especialista en planificación urbana y regional Luis Alfonso Saltos.

Coincidió con lo que le dijo a EL UNIVERSO Félix Chunga, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de que más allá del índice verde urbano que haya en la ciudad, “lo importante es la calidad del espacio público, concepto más amplio que el de área verde”.

Pero en el caso de las calles y avenidas, hay al menos una docena que se han convertido en frondosas como la calle Vernaza. Sobre esta, Luigi Caicedo, estudiante de la Universidad de Guayaquil, señaló que es una de esas calles que llama la atención por su frondosidad.

“Siempre comento con mis compañeros sobre esta calle. Me gusta caminar por aquí, los árboles ofrecen una vista muy bonita”, dijo el estudiante.

En cada cuadra hay un promedio de 15 árboles, de los cuales predomina el lluvia de oro.

Marta Touma reside más de 40 años en el barrio Orellana. Contó que antes de la regeneración urbana en el sector, los vecinos tenían otros tipos de árboles, como los de almendra.

Jaime Centurión camina por la zona todas las semanas. Aseguró que el paisaje es inigualable. “Aquí no he visto otra calle con bastantes árboles en las dos veredas. Me recuerda a Buenos Aires. Yo estudié ahí hace siete años”, comentó.

La avenida Abdón Calderón, del Guasmo, en el sur, tramos de la avenida Orellana y la autopista Narcisa de Jesús tienen bastante frondosidad. El contraste se aprecia, por ejemplo, en la av. de las Américas, donde solo hay palmeras. (I)