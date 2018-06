‘No a la legalización de la droga’ se gritó en marcha en Guayaquil

Caminaron por la avenida 9 de Octubre, desde la Plaza Centenario hacia el Malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad, y en su recorrido exhibieron carteles y pancartas en las que se leía: “Ya tenemos dos drogas legales, el alcohol y tabaco. ¡No queremos más!”, “No legalización de la marihuana, entre otras frases.

Eran al menos 300 personas, entre ellas, padres de familia que con la manifestación efectuada la mañana de ayer expresaron su inconformidad con el contenido del Código Orgánico de la Salud (COS), que se tramita en la Asamblea Nacional.

“Como familia vamos a luchar para que esto no masacre la vida de nuestros hijos. Pretenden legalizar la marihuana so pretexto de ser medicinal”, expresó Julieta Sagñay, psiquiatra especializada en adicciones que participó en la caminata que tuvo el resguardo de agentes civiles de tránsito.

El mencionado cuerpo legal ha tenido varios temas polémicas dentro del debate. Por ejemplo, el uso del cannabis con fines terapéuticos, el vientre subrogado, el testamento vital y la creación de un Consejo Nacional de Salud que controle todo el sistema nacional.

Sagñay sostuvo que el país aún no está preparado para implementar la marihuana medicinal. Refirió que si bien en otros países aquello se ha establecido como política de Estado ha sido por la cantidad de muertes causadas por el consumo de heroína.

“Esto al igual que la tabla (de consumo de droga) va a ser malinterpretado por los jóvenes y van a creer que todo el mundo puede cultivar y que todo el mundo puede consumir marihuana”, manifestó Sagñay.

La mujer mencionó que no descartan hacer llegar su postura a la Asamblea Nacional.

Durante la caminata los jóvenes que participaron en la actividad gritaron consignas como: “Pase lo que pase, no al primer pase”, en alusión a las drogas que se consumen por inhalación como la cocaína.

Algunos participantes llevaron disfraces de superhéroes. Sin embargo, la mayoría vistió camisetas de color blanco.

“Le decimos no, no a las drogas, no a la marihuana. Sí a una política integral, integral sobre las drogas, y la que el presidente Lenín Moreno debe tomarla en consideración”, remarcó el exministro de Salud Francisco Andino, quien estuvo en la caminata que se inició pasadas las 09:30 y culminó a las 10:30.

Byron Mackay, representante de la Clínica de la Conducta, dijo con preocupación que cada vez en las calles hay más jóvenes consumiendo la droga conocida como H.

A inicios de mayo pasado, un colectivo, en cambio, realizó una caminata en la ciudad en favor de impulsar la legalización de la marihuana.

Código de la Salud

Con observaciones de 858 organizaciones, el Código Orgánico de la Salud entró a la etapa de definiciones de textos para el segundo y definitivo debate.

Conformación

Un borrador de informe sirve de base para ratificar o modificar los textos definitivos. Tiene 393 artículos y 62 disposiciones generales, transitorias y derogatorias. (I)