Susan Ochoa, la artista que se adueñó de Viña del Mar

Su carrera no empezó esa noche, cuando ganó la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar y se llevó las gaviotas de plata por mejor canción y mejor intérprete (categoría en la que compitió con la ecuatoriana Dayanara y el chileno Neven Ilic). El reconocimiento de la cantante peruana Susan Ochoa es el resultado de un camino que ha cimentado desde pequeña, como parte de un linaje de músicos.

Natural de Pátapo (Lambayeque), sus sueños los ha compartido con el público desde que participó en el reality de canto (Superstar, 2004). A esta producción le siguieron La Voz Perú y Los Cuatro Finalistas, programa que la llevó (luego de dos temporadas) a la plataforma chilena para representar a su país con la canción Ya no más, que expone el tema de la violencia doméstica y que fuera escrito por Eva Ayllón, Jesús El Viejo Rodríguez y Pelo D’ Ambrosio.

Reconoce que nunca se ha avergonzado de sus raíces -ha trabajado como comerciante de un mercado, fue empleada doméstica y cantó en buses- y afirma que cada paso que dio la acercó más al presente que vive hoy. “He trabajado mucho y nadie me exigió para poder trabajar, cada vez que veía la necesidad me sentía feliz de aportar a mi hogar y no me avergüenzo, cada trabajo me ha dado la oportunidad de poder aprender más y a valorar más”, sostiene.

En medio de una gira por varias ciudades peruanas, la chiclayana de 33 años conversó telefónicamente con este Diario sobre su triunfo, su nuevo disco y sus deseos de venir a Ecuador.

¿Cómo la recibió su ciudad natal?

Yo fui a mi tierra Pátapo y realmente puedo decir que me ha emocionado encontrar a toda mi gente feliz, que me ha apoyado que me ha visto trabajar siempre, porque eso es lo que a mí me gusta trabajar y he podido compartir momentos muy bonitos.

La dueña soy yo es el título de su disco, ¿en dónde lo promocionará?

Voy a hacer diferentes presentaciones con mi primer disco, que ya está en las plataformas digitales, y estoy feliz de ponerle todas las ganas. Mi primer álbum La dueña soy yo, del que se desprende el sencillo del mismo nombre, que también compuse. Ahí también canto a dúo con la maestra Eva Ayllon, el tema Y qué de mí. El disco consta de 10 canciones.

La mayoría de su repertorio incluye letras sobre la mujer, ¿cuál es el mensaje que quiere darle a su audiencia?

Yo simplemente quiero dar un mensaje de que nosotras las mujeres sí podemos seguir adelante. En cada canción poder darles un mensaje de que nosotras las mujeres, que muchas veces tenemos hijos y tenemos responsabilidades podemos seguir nuestros sueños y podemos alcanzarlos poco a poco y sí podemos hacerlos realidad. A mí me encantan las canciones fuertes porque me gusta empoderar a la mujer, de poder hacer presente a la mujer, que tenemos los mismos derechos que los hombres.

Justamente ese fue el mensaje que llevaron a la Quinta Vergara en Chile, ¿lo planearon así?

Uno de los compositores me preguntó de qué quería que tratara la canción y le dije que quería que la canción hable de la mujer fuerte, que sale adelante y ellos pusieron todo su ingenio, toda su experiencia en esa canción y a mí me encantó. Quizás a muchos les guste a muchos no, pero es la realidad que estamos viviendo y me gusta llegar ante la gente con un mensaje, nada mejor que aportar a la sociedad.

¿Esperaban ganar las dos gaviotas de la competencia?

Estuve rogando mucho a Dios que me dé un resultado positivo y llegar al público, que es lo más importante. Muchas veces se puede ganar muchas estatuillas o condecoraciones, pero nada mejor que el cariño del público. Muchas veces he perdido, he ganado y agradezco a Dios, he sabido también perder, sé aplaudir a la persona que le toca brillar y creo que eso es lo más bonito de la persona. Me siento muy agradecida, fue un regalo de cumpleaños porque Dios me los dio (…).

¿Qué tal la vio a Dayanara en Chile, compartió con ella?

Sí compartí en Chile, le brindé mi cariño, mi amistad como a todos sinceramente. Lo que yo pude ver es que Ecuador estuvo bien representado por Dayanara, como dije y pienso siempre el resultado no hace al artista y, bueno, yo creo que Dayanara es una cantante súper y tuvo una canción muy linda también. Yo creo que más ahí influyó Dios, así que fue decisión de los jurados, siempre me gusta jugar limpio y entregarlo todo de la mejor manera.

En Chile también logró conocer a Yuri, su artista favorita, ¿cómo se dio ese momento?

Desde que llegué a Chile yo pedí a la producción que me dejen ver a Yuri y a los demás artistas porque estaban en otro hotel; entonces yo seguí insistiendo y cuando ya ganamos, volví a insistir a la producción (porque yo en mis presentaciones canto canciones de Yuri), y tenía harta a la producción. Me esperé hasta que terminó todo para que nos pudieran llevar donde estaban y fue muy emocionante, pude tomarme una foto con ella.

De ese encuentro surgió un video que para algunos seguidores de la artista ecuatoriana fue tomado de mala manera.

Yo creo que mis hermanos ecuatorianos lo tomaron mal, si ella hizo algún comentario fue porque yo le conté algunas cosas mías, que me habían pasado y ella me dijo que en el camino voy a encontrar mucha envidia y que siga para adelante y que hay gente que quizás no le guste. Muchas veces nosotros juzgamos, pero no sabemos lo que ha pasado. Entonces me apenó mucho, me sentí culpable que eso haya sucedido porque es como si me hicieran sentir a mí que yo habría comprado un jurado, cuando no fue así.

Luego de conocer a Yuri, ¿han hablado de la posibilidad de un dueto?

Yo la verdad que no quería ser melosa, pero ella me lo dijo: Susan cuando vaya a Perú vamos a hacer un dúo y yo le dije: Yuri por favor no me hagas soñar más, eso sí le dije, pero si no se da por mil cosas que sé entender, aunque sea estuvo la intención y me dejó soñar y estoy esperando el día que venga.

¿De qué es dueña Susan?

Yo soy dueña de mi sonrisa, soy dueña de todo lo bueno que quiero seguir, de todas mis ganas, de poder lograr todas mis metas y mis sueños.

Y cuando prevé Susan venir a Ecuador?

Sí quisiera pero me da un poquito de miedo porque como cancelaron la presentación de Yuri, yo digo y eso que ella no fue la ganadora, no sé si me querrán mucho, entonces realmente apenada. Igual quiero que sepan mis hermanos ecuatorianos que cada canción también se las dedico a ellos con todo mi amor y mi cariño porque yo no canto para un país yo canto para todas las personas que me quieran escuchar. (I)

“Deseo para todas las personas que quizás tengan un sueño y aún no estén siguiéndolo que sigan trabjándolo. Quizás estén cuidando a niños, quizás en un mercado, no sé, en mil cosas, pero darse cuenta que lo que nos hace feliz y nos llena hay que perseguirlo. Nada mejor que la sonrisa plena de una persona, de la mujer que no calla, que sale adelante, a pesar de las adversidades, a pararnos, a sacudirnos, a sonreír y salir para adelante”, Susan Ochoa, cantante peruana.