Kany García le apuesta a la diversidad en nuevo álbum

“Emocionada e ilusionada” son las palabras que la cantante puertorriqueña Kany García mencionó cuando Diario EL UNIVERSO le consultó sobre cómo se sentía de estar por primera vez en Ecuador. La artista llega a las 20:30 de hoy, con su gira Soy yo, a la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar.

Éxitos como Hoy ya me voy, Me duele menos, Esta vida tuya y mía, Soy yo, Alguien, Para siempre, entre otros, se dejarán escuchar de la voz de esta artista que se dio a conocer en 2004 en el reality showObjetivo fama, y que años después ya cuenta con dos Latin Grammy Awards.

La cantautora, que ha compuesto para artistas como Tego Calderón, Ha Ash, Pedro Capó, Chayanne, Roberto Carlos, Andrés Cepeda ​o Jennifer López,​ trae también una sorpresa. Se trata de Quédate, el primer sencillo del álbum que prevé lanzar la primera semana de mayo.

Esta canción la escribió en conjunto con Tommy Torres, además ambos la cantan. “Tener siempre la posibilidad de sacar música nueva hoy en día es como la expectativa del fan, de que todo el tiempo quieren estar consumiendo lo último que estás haciendo y el hecho de haber tenido un año muy bueno en el 2018, obviamente uno se queda con el deseo de seguir sacando música. Y Quédate ha sido una supersorpresa por la respuesta que ha tenido”, cuenta García, quien con Juan Fernando Velasco interpreta Cantares del alma.

Señala que cantar junto con Torres –con quien ya ha compuesto otros de sus temas– fue una experiencia ‘maravillosa’, no solo por la ‘complicidad’ vocal que se percibe en esta canción, sino por la química y la amistad que los ha unido por años.

“Pues yo siempre intento utilizar tanto temáticas o palabras que de alguna manera no se encierren en algún tipo de historia y en el caso de Quédate yo creo que no es la excepción. Pienso que hay tantas cosas y personas a las que uno les dice quédate en la vida... Y el yo poder cantar y decir me quiero quedar aquí porque es lo que me nace del alma es algo que yo también me digo a mí, pero también pienso en la gente en mi vida, en la gente que quiero cerca”, dice la artista sobre este tema que nació “una tarde de domingo”.

Hoy en día, para mí, hacer la música que yo defiendo es con la que me quiero quedar, aun cuando estamos viviendo un momento donde quizás el pop no está donde estaba, donde lo urbano está llevando una cantidad de atención importante”, Kany García, cantante.

Afirma que “sin saber que iba a salir, si era para mi o para él, nos sentamos a escribir y nació una tarde de domingo esta canción y de ahí decido que sea el punto de lanza de lo que iba a ser este nuevo trabajo que está a punto de salir”.

Para su nuevo álbum (de unos diez temas), la puertorriqueña ha involucrado una serie de ritmos y mensajes. “Es un disco mucho más amplio, es un disco romántico, es un disco de mucha temática social, así que no es un disco encerrado en algún tipo de temática. Yo creo que es un disco muy balanceado y también muy diverso en cuanto a lo que tiene que ver con música, es un poquito de todo”.

El empoderamiento femenino es un tema que tampoco se escapa en su obra. Dice que su música trata de exponer lo mejor de las mujeres, no como competencia. (E)