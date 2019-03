Beyonce y Jay-Z dedican premio GLAAD a integrantes homosexuales de la familia

Los Ángeles -

Los músicos Beyonce y Jay-Z fueron galardonados por el grupo GLAAD como aliados de las personas gay y transgénero y dedicaron el premio a integrantes homosexuales de sus familias.

En los GLAAD Media Awards celebrados el jueves en Los Ángeles, la pareja recibió el premio Vanguard por su trabajo "acelerando la aceptación de (la comunidad) LGBTQ". Beyonce se ha expresado en contra de leyes que discriminan a las personas gay y transgénero y las ha incluido en videos, dijo el grupo.

Beyonce dedicó el premio a un tío que dijo que ayudó a criarlas a ella y a su hermana y que fue "el hombre gay más fabuloso que he conocido en mi vida".

"Ser testigo de su batalla con el VIH fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido", dijo Beyonce. "Espero que su lucha abra caminos para que la gente joven viva más libremente", agregó.

.@Beyonce and @S_C_ accept the Vanguard Award at the 30th Annual #GLAADawards in Los Angeles. pic.twitter.com/lqSoRkFPyl

— GLAAD (@glaad) 29 de marzo de 2019