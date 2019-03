Beyoncé le cantó el cumpleaños feliz a Diana Ross

La cantante estadounidense Beyoncé celebró el pasado martes los 75 años de la artista Diana Ross al más puro estilo Marilyn Monroe al cantarle el cumpleaños feliz durante su cumpleaños, informó el portal hola.com.

Ross, la diva del R&B y del Soul, conocida por formar parte en los 70 de la formación The Supremes, celebraba su onomástico con una gran fiesta en la ciudad de Los Ángeles y también sus seis décadas en la música. Entre los invitados se encontraban asistentes estaban Kris, Kourtney y Khloé Kardashian, Ashley Simpson, P. Diddy, así como Beyoncé, quien no dudó en coger el micrófono para hacer su particular versión del Happy Birthday Mr. President, que hizo Marilyn Monroe al expresidente John F. Kenendy, y dedicar a la veterana artista un emocionante Happy birthday Ms. Ross.

Todo empezó cuando la hija de Diana Ross, Tracee, tomó el micrófono y le hizo una pregunta a la cantante: "¿Beyoncé, sigues aquí? ¿Quieres cantar el 'Happy Birthday'?". Sin dudarlo, la también empresaria se paró de su asiento e interpretó una de las canciones de cumpleaños más especiales de la historia, señala elcomercio.pe

El momento fue grabado en vídeo por uno de los asistentes. El clip de vídeo ha sido recogido por múltiples clubs de fans de ambas artistas y se ha convertido en uno de los momentos más destacables de la fiesta.

Beyoncé y Diana Ross afianzaron su amistad luego que la primera interpretara a Deena Jones en Dreamgirls, una película inspirada en The Supremes, banda a la que pertenecía la cantante homenajeada.

En cualquier caso, esta tampoco sería la primera vez en la que Beyoncé consigue acaparar todas las miradas en un evento de alta categoría. Una de las actuaciones más señaladas y aclamadas de su carrera tuvo lugar en el año 2009, cuando se encargó de versionar el tema At last durante el tradicional baile inaugural de Barack y Michelle Obama, tras ganar las primeras elecciones que lo llevaron a la Casa Blanca, reseñó hola.com. (E)