‘No eres tú ¡soy yo!’, un stand up con Caballero

Una sátira inherente al amor, las desgastadas relaciones de pareja y a las necesidades de las mujeres es la propuesta escénica de La Nueva productora, proyecto de emprendimiento en creación de espectáculos de teatro, cine y televisión en Ecuador, Colombia y Venezuela.

No eres tú ¡soy yo! es el stand up que tiene como protagonista al actor ecuatoriano José Andrés Caballero y que está basado en la serie de libros Sexo sentido, del actor, productor y escritor venezolano Luis Fernández.

“Él en un programa radial que se llama Sexo sentido entrevistó a cerca de 1.500 mujeres, sacando estadísticas suficientemente fuertes para poder confrontarlas con su realidad y expectativa de lo que esperan en la vida”, explica.

Caballero afirma que la producción aborda la búsqueda que tienen las mujeres en su vida amorosa y de los intentos fallidos de los hombres para hacerlas felices.

“Para mí esto es un reto, es mi primer stand up y tengo la suerte de dar este brinco con el equipo de La Nueva Compañía que está formada por Jorge Souki, José Ramón Barreto y Henry Colmenares que son los que me buscaron para ofrecerme esta obra y me enamoré desde la primera leída”, expresa el actor.

Souki detalla que a base de las entrevistas realizadas por Fernández, a mujeres exitosas, llegaron a la pregunta sobre ¿qué quieren las mujeres para ser felices?. “José Andrés es el primer actor fuera de Luis Fernández que hace este monólogo, conocido mundialmente, luego que Luis ya lleva ya casi 5.000 funciones, haciéndolo durante 10 años”, refiere Souki. Él conoció a Caballero durante las grabaciones de la segunda temporada de la telenovela sobre Sharon.

No eres tú ¡soy yo! estará en cartelera, de jueves a sábado, durante todo abril, a las 21:00. El costo de las entradas es de $ 20.

Más teatro en el país

Otro proyecto en el que aspira a intervenir Caballero se dará a mediados de julio. De conseguir el papel, afirma, interpretaría a Pánfilo en la obra Los cuentos de la peste, del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en el Estudio Paulsen. (E)