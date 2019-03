Alejandro Sanz y Camila Cabello, juntos en el tema ‘Mi persona favorita’

“No es un secreto que he sido su fan toda la vida y su propuesta me dejó petrificada. Tomé el primer vuelo a Miami. Alejandro, tu música ha sido la banda sonora de mi familia y ahora tengo el privilegio de ser tu amiga y colaboradora (aún no me lo creo). Hacer esta canción contigo ha sido algo muy especial y toda una aventura”. Fue la frase que Camila Cabello publicó en su Instagram sobre la colaboración que hace con el español Alejandro Sanz, Mi persona favorita.

Este tema forma parte del nuevo disco que el cantante prevé estrenar el 5 de abril, del que hace poco el artista hizo conocer No tengo nada, y luego su colaboración con Nicky Jam en Back in the city. En esta nueva canción, Sanz y Cabello le cantan al amor desde la escasa importancia del aspecto físico.

Por su parte, el cantautor español compartió en sus redes un adelanto de lo que sería el estreno de Mi persona favorita: “Historias de verdad son las que dan sentido a nuestras vidas… Levantarte cada día y que alguien te diga ‘eres mi persona favorita’, no se olvida. El jueves entenderéis de qué os hablo”.

En julio próximo el artista emprenderá una gira por España, esta noticia también la hizo conocer en redes sociales. (I)