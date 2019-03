"Angelina Jolie derrotará a Thanos": Los fans de Marvel enloquecen con el último fichaje

Los fans de Marvel se han alterado en las últimas horas, pero no por Avengers: Endgame. Lo último es que la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel incluirá una película centrada en The Eternals (Los Eternos), y todo apunta a que Angelina Jolie será la protagonista. Una noticia que ha enloquecido a los seguidores, que ya han mostrado su entusiasmo a través de las redes sociales.

Según The Hollywood Reporter, Jolie está en negociaciones para protagonizar la futura película de Marvel Studios, un título clave en la trama cósmica de la Casa de las Ideas. No está claro qué papel interpretaría, pero muchos fans están adivinando que podría ser Sersi. Sea cual sea el rol, los fans parecen encantados con la elección de Jolie.

"Angelina Jolie podría unirse al Universo Cinematográfico Marvel, ¡oh Dios mío, está pasando!", escribió un emocionado fan en Twitter. "Oh Dios mío, por favor hagan que Angelina Jolie sea Sersi en The Eternals", pidió otro internauta. "Si Angelina Jolie se une al Universo Cinematográfico Marvel no pediré nada más nunca".

Con Jolie, Marvel remataría su racha de grandes fichajes femeninos, tal como recordaron los fans. "Wow, Brie Larson y ahora Angelina Jolie", compartió un usuario, incluyendo a la protagonista de Capitana Marvel. "¿Michael Keaton, Jake Gyllenhaal y ahora Angelina Jolie? Marvel va a tener a una estrella en cada película muy pronto". Los más entusiastas aseguraron incluso que "Angelina Jolie derrotará a Thanos".

A la espera de confirmación de la noticia, sí se sabe que Chloe Zhao dirigirá The Eternals con un guión de Matthew y Ryan Firpo

La película no tiene aún fecha de estreno, pero hasta que haya novedades, los fans podrán disfrutar de Capitana Marvel, actualmente en cines, y Vengadores: Endgame, que llegará a las salas el próximo 26 de abril de 2019. (E)