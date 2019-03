Producción teatral local pone en escena a ‘Lorena Bobbit’

Hace 25 años, la migrante ecuatoriana Lorena Bobbit le cortó el pene a su esposo, John Wayne Bobbit, con un cuchillo. Este hecho, ocurrido la noche del 23 de junio de 1993, fue consecuencia, según relata ella en diversas entrevistas, de una serie de situaciones de violencia doméstica y maltrato de los que fue víctima.

Este caso que conmocionó a la comunidad mundial, es la historia que ponen en escena en las salas de Pop Up Teatro Café, en la av. Río Esmeralda (a un costado del Riocentro Entre Ríos) bajo la dirección de Raúl Sánchez McMillan.

Yo soy Lorena Bobbit tiene como protagonistas a los actores ecuatorianos Alberto Pablo Rivera y Joselyn Gallardo, interpretando a la pareja.

“(...) Me dediqué bastantes días a leer todo lo que encontré sobre él (Jhon Bobbit), encontré los artículos oficiales, me puse a leer muchísima información sobre conocidos, familiares y sobre qué opinaba el público, más allá de que leí sobre Lorena Bobbit también, para saber cómo era mi personaje”, cuenta Rivera sobre su preparación para este papel.

Durante este proceso, relata Rivera, trató también de encontrar la mayor cantidad de similitudes entre su personalidad y la de su personaje, basándose en la técnica Meisner que aprendió en el Estudio Paulsen. “Esto es un acierto en los castings, cuando cogen a un actor que ha vivido cosas similares o que físicamente se parecen porque saben que pueden utilizar porcentaje de su personalidad y su físico en el papel”, dice Rivera.

Desde noviembre pasado, Sánchez McMillan se contactó con Rivera y le propuso trabajar con él. “Me dijo: estoy tratando de conseguir los derechos de una obra que yo ya he visto en Perú y sé que se la ha montado en México y en Colombia y la quiero hacer aquí en Ecuador”, explica.

Gallardo afirma que aceptó el papel cuando vio que se narraba la historia desde la perspectiva de ella. “Para mí es un proyecto maravilloso porque relata la historia, el sufrimiento y el desequilibrio mental que Lorena Bobbit pasó”, refiere.

Rivera sostiene que como artista “desde su trinchera, al hacer una obra de teatro dramática, que no sea la típica comedia ligera, sino algo que trascienda en la psiquis del público, logra crear mensajes positivos a través de situaciones negativas”. (I)

Documental basado en testimonios de Lorena

En la plataforma de Amazon Prime Video, desde el 15 de febrero se estrenó un documental basado en los testimonios de Lorena Gallo, antes Bobbit, sobre este caso y dirigido por Jordan Peele.

De acuerdo con una publicación de The New York Times, el documental no toma bandos, emplea videos de las noticias que se generaron alrededor del episodio de esa época e imágenes de la ecuatoriana.

Ahora, la mujer originaria de Bucay dirige una fundación que trabaja con víctimas de violencia doméstica. Lorena’s Red Wagon es el nombre de la entidad sin fines de lucro.

Su exesposo también fue entrevistado para dicho audiovisual, pero en su casa en Las Vegas (Nevada). (I)