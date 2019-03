El ‘sueño americano’ de Morat se cumple este 2019

Así es. Morat es un joven grupo que atesora magia, talento y cabeza. Esas son las primeras líneas con las que se describe la agrupación colombiana en su biografía. Esa magia del cuarteto colombiano ha llegado a sus fans que los apoyan en cada uno de sus temas, como en el estreno del videoclip No se va, El talento los lleva este 2019 por primera vez a una gira por Estados Unidos y de la cual se convertirá en una experiencia y aprendizaje, y a su vez a cumplir el ‘sueño americano’. Y la cabeza, demostrar a sus seguidores que su estilo es único. En el 2016 fueron nominados al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista. Martín Vargas, integrante de la banda, dialogó con este Diario y compartió detalles de varios temas.

A inicios de este mes estrenaron el videoclip de No se va, del álbum Balas perdidas, y ya llevan más de 11 millones de vistas, ¿qué significa este número para Morat?

Yo creo que este tipo de registros siempre es el reflejo de que hay un grupo de fans muy atentos a todo lo que estamos haciendo (...). Es un tema que salió en octubre también (...). Queríamos darle un empujoncito más, sentíamos que todavía era un tema que tenía un poquito más que explotar.

Estamos a pocos días de terminar el primer trimestre del 2019, ¿cómo evalúa estos tres primeros meses Morat?

Yo creo que es solo felicidad, buenas noticias, mucho trabajo afortunadamente y no, lo que queda de este año es una locura. La verdad es que este 2019 nos hemos llevado muy buenas sorpresas porque sabíamos que era un año en el que íbamos a tomar como riesgos en cuanto al tamaño de los conciertos que vamos a tener a lo largo de este 2019 en diferentes países (entre ellos) el Luna Park, en Argentina (...). Nosotros como banda estamos pasando por un buen momento, como amigos, como compañeros.

El 4 de abril iniciarán su primera gira en EE.UU. y culminarán el 5 de mayo, ¿cuál es la expectativa?

Es una gira en la que vamos a abrir territorio, yo creo que llegar por primera vez a un país cuyo primer idioma no es el español es un logro enorme para nosotros cuatro y es cumplir un sueño al fin de cuentas (...). Cuando era pequeño veía las películas y era básicamente EE.UU... Son 15 fechas, más allá de que se vaya o no a llenar creo que nosotros vamos con muchas ganas de vivir esta experiencia de la gira juntos, de aprender un montón. Si en algún momento hay 10 o 15 personas, pues nada, darles el mejor concierto a esas 10 o 15 personas.

¿Morat ha pensado hacer temas en inglés?

No es algo que pensemos constantemente, ha salido la conversación, pero tampoco tenemos mucho afán. Creemos que el papel que está jugando la música en español hoy en día a nivel mundial no lo había jugado nunca antes y con las puertas que se le están abriendo hoy a la música en español, gracias a, como la música urbana, el reguetón, que están llegando a bastantes lugares (...). Sin embargo, si se da la oportunidad, si tiene sentido y la canción nos gusta, (...) no vemos porqué no hacerlo.

¿Una fusión del ritmo de Morat con lo urbano, reguetón?

Somos fans del reguetón, (contentos) de que tantos artistas colombianos como Maluma estén rompiéndola a nivel internacional y dejando el nombre de nuestro país tan alto (...). Sin embargo, nosotros estamos haciendo algo distinto y hoy en día no tenemos necesidad de comenzar en el género urbano, tampoco estamos cerrados, si algún día tiene sentido y la canción nos gusta (...) bueno vamos a ver si lo hacemos (...).

¿Cuáles son los proyectos de Morat para este 2019, además de la gira y de Balas perdidas?

Ya tenemos grabado lo que va a ser como la edición especial, como una versión extendida de Balas perdidas que serían unos cuantos temas más, no dentro de mucho, para que estén pendientes, va a haber nuevas canciones, varias colaboraciones. Tenemos que comenzar a hablar del tercero, cuarto disco (...).

Quito y Cuenca recibirán al grupo este fin de semana

Los colombianos regresan a Ecuador. Quito y Cuenca serán los escenarios del cuarteto. Consultados ¿qué tienen preparado para los ecuatorianos?

“Es un concierto muy especial (...) ya llevamos como cuatro o cinco meses con este concierto, trabajándole muy fuertemente, ensamblándolo, haciendo arreglos nuevos (...). Todas las veces que hemos ido a Ecuador han sido increíble, siempre regresamos felices”, dijo Martín Vargas, quien se desempeña en la percusión y coros en la banda. En Quito se presentarán este sábado 30, a partir de las 16:00, en el coliseo general Rumiñahui, como parte de Be You Fest. Mientras que en Cuenca, el domingo 31, a las 19:00, en el coliseo Jefferson Pérez. Entradas a las venta en TicketShow. (E)