Miley Cyrus recordó con foto el primer capítulo de 'Hannah Montana'

"Es el 13º aniversario del estreno del primer capítulo de HM", escribió la artista estadounidense Miley Cyrus en un tuit junto a una antigua foto de cuando empezó a interpretar a un personaje icónico de los 2000: Hannah Montana.

Mediante la red social Twitter, la actriz y cantante aprovechó para hacer un tributo a la serie de Disney Channel, que la catapultó a la fama y la convirtió en una diva pop. El primer episodio de Hannah Montana, titulado ¿Quieres saber un secreto, Lilly?, se estrenó el 24 de marzo de 2006, indicó el portal emol.com.

It’s the 13th anniversary of the first HM episode to air pic.twitter.com/81hAQOiEvX

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 24 de marzo de 2019