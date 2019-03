La rapera Cardi B promete ser una "mejor persona"

Los Ángeles -

La rapera Cardi B admitió haber drogado y robado a hombres mientras trabajaba como stripper, pero defendió sus acciones pasadas diciendo que tenía opciones limitadas en ese momento y prometió "ser una mejor persona" en el futuro.

La cantante de "I Like It", que saltó a la fama en los últimos dos años, hizo los comentarios en respuesta a una publicación de Instagram después de que surgió un video grabado hace tres años en el que habló sobre ir con hombres a un hotel con la expectativa de tener sexo, y drogarlos y robarles.

El video provocó una fuerte reacción en las redes sociales bajo el hashtag #survivingcardib. Algunos usuarios compararon sus acciones pasadas con cantantes masculinos que han sido acusados de conducta sexual indebida hacia las mujeres.

En su publicación de Instagram ayer, Cardi B, de 26 años, dijo que había "cosas en mi pasado buenas o malas que sentí que tenía que hacer para ganarme la vida".

"Soy parte de la cultura del hip-hop en la que puedes hablar de dónde vienes, hablar sobre las cosas incorrectas que debes hacer para llegar a donde estás", agregó.

Cardi B, quien ganó su primer premio Grammy en febrero, ha hablado anteriormente sobre trabajar como stripper durante varios años desde los 19 años.

La cantante dijo que no puso su comportamiento pasado en su música porque "no estoy orgullosa de eso y siento la responsabilidad de no glorificarla. Tomé las decisiones que tomé en ese momento porque tenía opciones muy limitadas".

Cardi B está casada con el rapero Offset y la pareja tiene una hija de nueve meses. "Todo lo que puedo hacer ahora es ser una mejor persona por mí, mi familia y mi futuro", escribió. (I)